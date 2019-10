Sentència del 'procés': MÉS segura que "no és una sentència, és una venjança"

Publicado 14/10/2019 12:50:41 CET

Els membres de MÉS han comparegut amb un gran llaç groc a la sala de premsa del Parlament

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament balear, Miquel Ensenyat, ha assegurat aquest dilluns que la dispositiva judicial del Tribunal Suprem pel 'procés' independentista a Catalunya "no és una sentència, és una venjança", i que "és l'expressió del fracàs d'un Estat que prefereix la repressió a la política".

Així s'ha expressat Ensenyat, acompanyat per la resta de diputats de MÉS, que han comparegut a la sala de premsa del Parlament lluint un gran llaç groc, a més de llaços grocs a la roba.

"Seguim tenint a les presons presos polítics, no polítics presos, encara que alguns no ho vulguin tractar d'aquesta manera", ha protestat el diputat ecosoberanista.

Per a Ensenyat, l'"esforç titànic de l'Estat" per "demostrar que Espanya és una democràcia consolidada" suposa la demostració que "no ho és".

El portaveu parlamentari de MÉS ha criticat la filtració de la sentència -i ha considerat que no va ser casualitat que coincidís amb el Dia de la Hispanitat- i també ha qüestionat "l'equidistància de determinats partits que es diuen demòcrates".

A més, Ensenyat ha dit que cal "tenir molt clar" que "el tema no va de Catalunya, va de democràcia". "Del que parlem avui és de si anem endavant o enrere", ha emfatitzat.

MÉS ANIMA A MOBILITZAR-SE

Així, el portaveu ha avançat que MÉS animarà als seus militants i simpatitzants a participar en les concentracions que es convoquin en protesta per la sentència del Suprem. En aquest sentit, el partit ha emès aquest matí un comunicat en el qual el coordinador de MÉS, Guillem Balboa, qualifica de "vergonya" i "barbàrie" la sentència, i parla de "voluntat d'escarment ideològic" per la "duresa de les penes".

Segons Balboa, s'han jutjat "totes les ideologies que pretenguin algun canvi davant el règim del 78", per la qual cosa ha cridat la mobilització "de tots els demòcrates". "Això no va només d'un referèndum o del dret a decidir de Catalunya, sinó dels nostres drets més bàsics com a ciutadans i pobles", ha conclòs.

LLAÇ GROC

Els diputats de MÉS per Mallorca en el Parlament -Miquel Ensenyat, Josep Ferrà, Joan Mas i Joana Aina Campomar- han posat per als mitjans amb un cartell amb el missatge 'Democràcia!' i un gran llaç groc, minuts abans de començar la roda de premsa. A la foto també ha estat el senador de designació autonòmica Vicenç Vidal, adscrit dins el Senat al Grup d'Esquerra Confederal.

El setembre passat, MÉS va penjar aquest llaç groc d'una balconada de les seves dependències en el Parlament, però va haver de retirar-ho per ordre de la Junta Electoral. La Junta va argumentar que el llaç és un signe que pot ser "legítimament" usat en propaganda electoral, però no pels poders públics que han de mantenir "una rigorosa neutralitat política".

Al març, MÉS també va haver de retirar el llaç de la façana del Parlament per ordre de la Junta Electoral, i ho va substituir pel conegut com 'L'ocell de la revolta' de la saga de ficció 'Els Jocs de la Fam', en el to verd clar corporatiu de la formació. En l'univers fictici dels llibres de la nord-americana Suzanne Collins, aquesta au és un símbol de la resistència contra un Govern totalitari.