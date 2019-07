El servei de neteja del litoral de Balears recull 14,5 tones de residus al juny

Publicado 13/7/2019 12:08:15 CET

El plàstic suposa el 47,41 per cent dels materials retirats per les 30 embarcacions en funcionament

PALMA DE MALLORCA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una trentena d'embarcacions de l'Agència de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (Abaqua) que conformen el servei de neteja del litoral de Balears ha recollit un total de 14.543,41 quilograms de residus durant el mes de juny, la qual cosa suposa una mitjana de 483,78 quilos de residus diaris.

Així ha informat la conselleria de Medi Ambient i Territori a través d'una nota en la qual han detallat que el plàstic és el material que s'ha retirat amb més assiduïtat, atès que representa el 47,41 per cent de tots els residus recollits, amb un total de 6.880 quilos.

La resta de materials més comuns són les fustes (23,40 per cent), vegetació (13,95 per cent), orgànic (10,34 per cent), altres (4,66 per cent) i olis (0,24 per cent). Per Illes, a Mallorca s'han recollit 8.806,94 quilos; a Menorca, 3.073,18; a Eivissa, 1.847,90; i a Formentera, 785,40 quilos.

GAIREBÉ EL 60% DELS RESIDUS RECOLLITS SÓN PLÀSTICS

El servei, integrat per una trentena d'embarcacions d'Abaqua, va entrar en funcionament l'1 de maig i, des d'aquell moment, s'han recollit 26.419,4 quilos de residus en el mar.

Segons ha explicat la Conselleria, les embarcacions estan propulsadas amb gas propà GLP i càrrega solar. De les trenta que conformen el servei, quatre estan preparades per operar en el semilitoral mentre que la resta ho fa a la riba de la platja.

En aquest sentit, el 59,71 per cent dels residus recollits per aquestes quatre embarcacions han estat plàstics, material que suposa el 45,09 per cent de tots els residus retirats per les altres 26 embarcacions.