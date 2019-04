El Servei de Salut amplia el conveni amb l'Hospital de Creu Rotja per a la prestació d'assistència sanitària

Publicado 4/4/2019 16:52:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servei de Salut ha ampliat el conveni singular amb l'Hospital de Creu Rotja a Palma per a la prestació d'assistència sanitària en intervencions quirúrgiques --de cirurgia major i menor ambulatoria--, consultes externes, proves diagnòstiques i estades hospitalàries.

Així ho han signat aquest dijous el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i el president del Comitè Autonòmic de Creu Rotja Espanyola, Antonio Barceló, amb una vigència de deu anys --prorrogables fins a vint-- i un pressupost de 89 milions d'euros.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, des de l'any 2013, aquest hospital sense ànim de lucre s'integra a la Xarxa Hospitalària Pública i, segons han apuntat, la col·laboració és "molt important" per a la prestació de l'activitat assistencial, amb l'objectiu de reduir els temps d'espera, "tant per a consultes com per a intervencions dels usuaris del sistema públic".

En aquest sentit, d'acord amb el document, els hospitals del Servei de Salut derivaran principalment pacients per a intervencions quirúrgiques de cirurgia menor i major ambulatoria de les especialitats de cirurgia general, cirurgia maxilofacial, traumatologia i urologia, proves diagnòstiques, hospitalització o consultes externes.

L'Hospital Cruz Rotja, per la seva banda, s'ha compromès a dur a terme una inversió de 5 milions d'euros a renovar les seves instal·lacions de 4.000 metres quadrats.

Així mateix, disposa de 60 llits d'hospitalització, 3 sales d'operacions, 13 espais per a consultes externes, sala de radiologia convencional, laboratori d'anàlisis clíniques, farmàcia interhospitalaria, rehabilitació i una sala per a teràpia ocupacional.