El Servei de Salut registra prop de 1.800 urgències de casos grip aquesta setmana, 745 menys que la setmana passada

Publicado 8/2/2019 17:19:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servei de Salut ha atès aquesta setmana 29.166 urgències, amb 1.803 casos de síndrome gripal als centres d'Atenció Primària, amb 745 casos menys que la setmana passada.

Segons ha informat la Conselleria de Salut en un comunicat,

del total de les urgències, 9.192 es van atendre als hospitals de la xarxa pública i 19.974, en les urgències d'atenció primària.

Per la seva banda, els centres d'atenció primària han diagnosticat 1.803 casos amb síndrome gripal, 745 menys que els registrats la setmana passada, que van ser de 2.548 casos.

D'altra banda, el servei d'informació 061 Salut Respon ha registrat aquesta setmana un total de 430 consultes telefòniques. Els motius més freqüents de les trucades han estat consultes sobre fàrmacs, seguit de febre en adults, febre en nens, i altres símptomes.

Segons la Xarxa Sentinella de Grip del Servei d'Epidemiologia de les Balears, durant la setmana del 28 de gener al 3 de febrer, la taxa de grip per cada 100.000 habitants va ser de 177,3, bastant superior a la registrada durant la segona setmana (del 21 al 27 de gener), que va ser de 135,7. La taxa balear és inferior a l'estatal, que es va situar en 246,9, i l'activitat epidèmica continua sent de nivell mitjà, encara que la seva evolució és ascendent. Durant la mateixa setmana de l'any passat, la xarxa Sentinella de Grip va registrar una taxa de 166,29 per cada 100.000 habitants.

La Conselleria ha volgut recordar que "és important recordar a la població que davant una urgència lleu acudeixi als serveis d'urgència dels centres de salut, deixant així les urgències dels hospitals per als casos més greus".