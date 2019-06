La sessió d'investidura d'Armengol tindrà lloc els dies 26 i 27 de juny

Publicado 21/6/2019 18:41:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El president d'El PI, Jaume Font, i la portaveu provisional del PSIB, Silvia Cano, han anunciat aquest divendres que la sessió d'investidura tindrà lloc els dies 26 i 27 de juny a les 10.00 hores.

"Dimecres que ve Francina Armengol presentarà el seu programa de govern per ser investida i el dijous tindran lloc les rèpliques", ha explicat Font en declaracions als mitjans de comunicació després de reunir-se amb els portaveu de la resta de partits, al que ha afegit que des d'El PI afrontaran la jornada "amb ganes que comenci la nova legislatura".

En relació a l'acord aconseguit entre PSIB, MÉS per Mallorca i Podem, autodenominat 'Pacte de Bellver', Font ha assenyalat que "el castell de Bellver és un castell que està a 112 metres d'altura del nivell del mar", i des de la seva formació prefereixen que "les coses es decideixin al ras del sòl".

Per la seva banda, Cano ha celebrat la decisió de celebrar la sessió d'investidura els dies dimecres i dijous de la setmana vinent perquè des del PSIB volen que aquesta tingui lloc "al més aviat possible" per permetre "que es constitueixi el Govern".

Aquestes declaracions tenen lloc després que el Parlament celebrés el dijous la seva sessió constitutiva, amb la qual va iniciar la X legislatura de la Càmera balear, en la qual els 59 diputats van prendre possessió dels seus càrrecs.

El president del Parlament, Vicenç Thomàs, ja va avançar que "el més probable" era que la sessió d'investidura tingués lloc "al llarg de la setmana vinent", igual que va destacar que l'única candidata és la socialista Francina Armengol.

REGLAMENT DEL PARLAMENT

Tal com s'estableix en l'Estatut d'Autonomia de Balears i en el Reglament del Parlament, dins dels 15 dies següents al de la constitució del Parlament, el president d'aquest, havent consultat prèviament amb els portaveus designats pels partits o grups polítics amb representació parlamentària, ha proposat a la càmera un candidat a la Presidència de la comunitat autònoma.

D'aquesta manera, si Armengol obté el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la càmera, s'entendrà atorgada la confiança. Si no l'obté a la primera votació, es procedirà a una altra, passades 48 hores, i la confiança s'entendrà atorgada si obté majoria simple.

Si a aquestes votacions la cambra no atorga la confiança, es tramitaran propostes successives en la forma prevista anteriorment.

Si transcorregut el termini de 60 dies, a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat obté la confiança del Parlament, aquest quedarà automàticament dissolt i es procedirà a la convocatòria de noves eleccions.