Signen el conveni per construir un centre de dia per a persones majors amb dependència a Porreres

Publicado 23/5/2019 14:12:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Maig (EUROPA PRESS) -

La consellera de Serveis Socials i Cooperació i presidenta del Consorci de Recursos Sociosanitaris, Fina Santiago, i l'alcaldessa de Porreres, Francisca Mora, han signat aquest dijous el conveni per construir el primer centre de dia per a persones majors amb dependència en aquest municipi.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, el nou equipament, una reclamació històrica a Porreres, se situarà al caller d'en Sala, a l'edifici que fins fa poc s'utilitzava com a residència privada.

Mitjançant el conveni, l'Ajuntament de Porreres cedeix l'ús de l'edifici al Consorci de Recursos Sociosanitaris perquè dugui a terme les obres per convertir la planta baixa en un centre de dia amb capacitat per 30 places i una superfície de 500 metres quadrats.

Les obres tenen un pressupost total de 600.000 euros. L'Ajuntament de Porreres aportarà el 25 per cent de la despesa, mentre que el 75 per cent anirà a càrrec del Consorci, integrat per la Conselleria, que aportarà 300.000 euros, i el Consell de Mallorca, que aportarà 150.000 euros.

El conveni també estableix que almenys 25 de les 30 places construïdes es posaran a la disposició de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació perquè formin part de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència.

D'aquesta manera, a més de finançar les obres de construcció, la Conselleria també finançarà el funcionament i el manteniment de les noves places de dependència.

Des de l'any 2015, la Conselleria ha incorporat un total de 153 noves places d'estades diürnes i 540 places residencials a la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència.