PALMA DE MALLORCA, 23 Març (EUROPA PRESS) -

La sinistralitat a l'autopista de Llucmajor a Palma triplica la de la carretera de Llucmajor a Campos, amb 12 víctimes mortals enfront de quatre, segons la Plataforma Antiautopista, un col·lectiu format per diverses entitats de l'illa entre els quals es troben Terraferida o el GOB, i que ha estudiat les dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) de 2014 a 2017.

Segons han anunciat en roda de premsa, aquestes afirmacions desmunten "el gran argument del Consell de Mallorca" per justificar la construcció de la nova autopista de Llucmajor a Campos. Segons la portaveu del GOB, Margalida Ramis, "les dades que aporta la web de la DGT confirmen que la carretera de Campos no és una de les més perilloses de Mallorca, com s'ha argumentat reiteradament", han informat des de la Plataforma.

Segons el col·lectiu, la diferència en la intensitat mitjana diària de trànsit (IMD) no justifica aquesta desproporció i "tira per terra" la pretensió que l'autopista sigui més segura. Així, l'autopista, amb un aforament de 32.000 vehicles diaris triplica la sinistralitat de la carretera de Campos, amb 22.000 vehicles diaris.

A més, cal destacar que en el període 2014-2017 s'ha incrementat la sinistralitat en l'autopista, mentre que s'ha reduït la de la carretera de Campos. Segons el col·lectiu, es deu al fet que s'ha reduït la velocitat a 80 km per hora i s'han adoptat unes mesures de seguretat com prohibir els avançaments amb una línia contínua i instal·lar un radar fix en el tram més perillós.

NOMBRE DE SINISTRES: 16 VEGADES MÉS GRAN

Pel que fa al conjunt dels accidents, la desproporció és "16 vegades més gran", segons la Plataforma. En concret, en el període 2014-17 s'han registrat un total de 386 accidents amb víctimes (encara que no mortals) en l'autopista, enfront dels 23 a la carretera de Campos.

NOMBRE DE FERITS: GAIREBÉ 5 VEGADES MAJOR

Segons el col·lectiu Antiautopista, el recompte de ferits tampoc justifica la pretensió que l'autopista sigui més segura. En total, s'han registrat 34 ferits greus a l'autopista enfront dels 7 que s'han registrat a la carretera de Campos.

A més, anuncien que "els problemes de trànsit i de seguretat de la carretera de Campos podrien haver-se resolt amb mesures que limitessin la velocitat, la congestió i la possibilitat de xocs frontals, amb un impacte ecològic i econòmic molt menor".

Finalment, la Plataforma Antiautopista ha acusat els tres partits del pacte (PSIB, MÉS i Podem) per haver "decidit sacrificar el futur i la seva credibilitat com forces ecologistes" amb "aquest nou sacrifici en l'altar de la congestió, el col·lapse, la inseguretat i la contaminació".

Per tot això, han reafirmat que "és notablement fals que l'autopista sigui més segura, al contrari, és més letal".