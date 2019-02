Successos.- Detenen un jove venent cocaïna enfront d'una hamburgueseria plena de nens

Publicado 4/2/2019 14:54:20 CET

La Policia ha confiscat 25 grams de cocaïna repartits en 56 papelinas, així com 840 euros

PALMA DE MALLORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut un jove de 19 anys d'edat a Manacor mentre venia droga a l'aparcament d'un supermercat, front "a una hamburgueseria plena de nens".

Segons han informat, gràcies a aquesta actuació s'han confiscat 25 grams de cocaïna repartits en 56 papelinas, així com 840 euros en bitllets fraccionats i un telèfon mòbil.

Els fets van ocórrer a la via pública aquest dissabte a la tarda, a plena llum del dia. El detingut venia les papelinas de cocaïna a través de la finestreta del seu vehicle, intentant no aixecar sospites.

No obstant això, un policia fora de servei va observar com realitzava dues vendes, per la qual cosa va sol·licitar el reforç d'una dotació policial. Després d'això, els agents de la patrulla que va acudir van tractar d'identificar a l'autor dels fets però aquest quan va veure que es baixaven del vehicle va tractar de fugir.

Durant la fugida, es va treure de la butxaca dels seus pantalons una tela negra que va llançar per sobre d'una tanca. Malgrat haver estat sorprès 'in faganti', el detingut va oferir resistència, la qual cosa va obligar els agents haver de reduir-ho per poder ser detingut.

UN MITJÓ NEGRE

Després de tornar al lloc on el sospitós havia llançat el tros de tela, els agents van descobrir un mitjó de color negre que contenia 56 embolcalls de plàstic llests per a la venda, que van llançar un pes total de 25 grams de cocaïna.

A més, en inspeccionar el vehicle des del qual es venia la droga, els policies es van confiscar de 840 euros en bitllets fraccionats, molts d'ells doblegats, fruit de les vendes.

L'arrestat va ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia a Manacor.