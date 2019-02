SUST.- Adrover afirma que el seu equip de govern s'ha dedicat a "gestionar la convivència entre turistes i residents"

Publicado 6/2/2019 13:14:35 CET

La regidora recorda que l'arribada de turistes va ser "pacífica i fructífera"

PALMA DE MALLORCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Turisme de Cort, Joana Adrover, ha indicat aquest dimecres que el seu equip de govern s'ha dedicat a "gestionar la convivència entre turistes i residents", en ser demanada per la valoració que li suposa l'arribada dels 600 creuers previstos per aquest any.

Adrover ha explicat que quan va arribar al Consistori es va trobar amb un "treball ja fet" amb el qual es va aconseguir posar Palma en el recorregut dels creuers en el Mediterrani, i que en conseqüència, el seu equip de govern s'ha dedicat a "gestionar la realitat" més que a "atreure a més turistes".

La regidora ha recordat que el seu equip de govern "sempre ha volgut visitants" perquè donen "riquesa i llocs de treball", però que el que han intentat és que aquesta arribada de turistes sigui "pacífica i fructífera", i que per això, han llançat incitativas com l'aplicació per a cruceristes presentada el passat mes o el disseny de parades alternatives per a aquests.

En aquest sentit, Adrover ha recordat que ara no només els turistes baixen a l'aturada del Moll Vell, sinó que també ho fan a diferents punts de Palma, com la Plaça Espanya, el carrer Caro o els jardins de Marivent.