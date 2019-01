Tennis/Austràlia.- Nadal: "Han estat dues setmanes molt importants per a mi, seran una gran inspiració"

Publicado 27/1/2019 13:08:05 CET

MADRID, 27 Gen. (EUROPA PRESS) -

El tennista espanyol Rafa Nadal ha assegurat que les dues setmanes viscudes a l'Obert d'Austràlia, que ha culminat caient en la final davant el serbi Novak Djokovic (6-3, 6-2, 6-3), han estat "molt importants" i "emotives" per a ell, perquè li han demostrat que ha pogut recuperar el seu millor nivell després de la seva lesió, i ha promès seguir "lluitant" per aconseguir "coses importants".

"Han estat dues setmanes molt emotives. Encara que aquesta nit no fos el meu millor dia, han estat dues setmanes molt importants per a mi. He passat per moments difícils en l'últim any. Des de l'US Open no vaig poder jugar un partit professional fins a la primera ronda aquí", ha assenyalat en el seu discurs després del partit.

En aquest sentit, el balear ha explicat que la seva actuació en el 'Gran eslam' oceànic li donarà força per afrontar la temporada. "És molt important estar on estic aquesta nit, tornant d'una lesió. Em donarà bona energia i serà una gran inspiració pel que ve", va subratllar. "Solament puc dir una cosa: seguiré treballant i seguiré lluitant per lluitar per coses importants. Cada moment, seguiré lluitant", ha afegit.

A més, el manacorí, guanyador a Melbourne el 2009, ha donat l'enhorabona al seu rival. "Moltes felicitats a Novak i al seu equip, ha tingut un nivell de tennis increïble aquesta nit i durant aquestes dues setmanes", va dir sobre l'actuació del balcànic, nou 'rei' del torneig en conquistar el seu setè entorxat.

Nadal també ha donat les gràcies al seu equip i la seva família, sense els quals, ell "no estaria" a la final, i a "totes les persones que fan possible aquest trofeu". "No puc agrair prou a la gent tot el seu suport. La connexió amb vosaltres és difícil d'explicar, gràcies per tot", ha afirmat dirigint-se al públic de la Rod Laver Arena.

"He de seguir donant les gràcies a totes les persones de la Federació Australiana que fan possible aquest increïble torneig. No hi ha un torneig que estigui millorant cada any com aquest, el treball que estan fent és simplement fantàstic. Gràcies per fer que aquest torneig sigui, probablement, el millor del món", ha conclòs.