Thiem: "Nadal està de camí de tornar al nivell increïble de 2017 i 2018"

Publicado 5/5/2019 14:59:02 CET

MADRID, 5 Maig (EUROPA PRESS) -

El tenista austríac Dominic Thiem va assegurar que Rafa Nadal segueix sent "el favorit número u" en terra batuda, malgrat que el derrotés en les semifinals del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeu Godó, i va advertir que, encara que no està "al nivell increïble de 2017 i 2018), sí que està "de camí" d'aconseguir-ho.

"Crec que vaig jugar contra ell moltes vegades en una altra etapa, entre elles el 2017 i 2018 quan era, diguem, cruel jugar contra ell. No està a aquest nivell, però en el Godó va jugar un bon partit i crec que que està en el camí de tornar al nivell increïble de 2017 i 2018. Que estigui a aquest nivell ja després de la lesió que va sofrir a Indian Wells és increïble i crec que anirà sent més fort segons així com avanci la temporada en terra", va subratllar Thiem aquest diumenge en roda de premsa.

A més, malgrat la seva victòria davant el balear a Barcelona, va deixar clar que l'onze vegades guanyador en Roland Garros segueix sent "el número u en terra" i favorit a Madrid. "És el millor del món en aquesta superfície i una victòria o una derrota no ho canvia. Jo potser aquest en aquest grup dels quals poden arribar lluny", va advertir el finalista a la Caja Mágica els dos últims anys.

"Em sento molt bé de cara a aquest torneig. Arribo després del meu millor títol en terra, però tampoc crec que sigui important perquè aquí estan tots els millors i les condicions són completament diferents. He jugat la final els dos últims anys i em sento molt bé jugant amb altitud, les condicions m'afavoreixen", va afegir el campió de l'Indian Wells.

Thiem va insistir que li agraden "molt" les condicions del torneig madrileny. "Està a l'altitud, l'aire és molt sec, és el torneig de terra més ràpid que existeix. A més, la Caja Mágica és això, màgica, i alguna cosa per a mi especial és el menjar per als jugadors, que m'agrada molt", va confessar.

L'edició 2019 del Mutua Madrid Open porta a més el retorn de Roger Federer a la temporada de terra. "Crec que és un dels millors i l'única cosa que li ha parat de brillar en terra ha estat Rafa, que si no hagués estat aquí, tindria cinc o sis Roland Garros. Té una molt bona carrera en terra i se sent còmode en ella, sap moure's. Crec que que és igual on jugui perquè Roger va a ser sempre un dels favorits", va apuntar.

Finalment, va valorar l'entrada de Gerard Piqué i la seva empresa Kosmos per organitzar la nova Copa Davis. "Veurem com és, crec que que serà un gran esdeveniment, però veurem com surt aquest experiment", es va limitar a comentar.