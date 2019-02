'This is Palma', la nova marca de promoció de Palma vol ensenyar una ciutat "autèntica i amb història"

Publicado 6/2/2019 12:26:53 CET

L'estratègia de marca va orientada tant a turistes com a residents

PALMA DE MALLORCA, 6 Febr. (EUROPA PRESS) -

'This is Palma', la nova estratègia de marca per a la ciutat de Palma, vol ensenyar una ciutat "amb història i plena d'experiències autèntiques", segons la regidora de Turisme de Cort, Joana Maria Adrover.

Segons ha informat el Consistori en roda de premsa, tant la col·lecció de fotografies que conforma la nova imatge com el disseny de la nova marca es va presentar per primera vegada en la passada edició de Fitur "amb molt èxit" i va orientada no solament al turista, sinó també al resident.