Un total de 133 noves places d'aparcament gratuït estaran disponibles a Son Espases a partir de l'1 de gener

Actualizado 28/12/2018 14:08:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, i la consellera de Salut, Patricia Gómez, han visitat aquest divendres la zona d'aparcaments de l'Hospital de Son Espases i han especificat que 133 places dels 525 aparcaments gratuïts que s'estan construint estaran disponibles a partir de l'1 de gener de 2019, sumant-se a les 2.335 places ja existents que també passaran a ser gratuïtes.

Segons ha explicat la consellera en declaracions als mitjans de comunicació, les 392 places restants estan actualment en procés de construcció i passaran a estar disponibles a mitjan gener, aproximadament, per la qual cosa finalment hi haurà un total de 2.860 places d'aparcament.

Així, el Servei de Salut dóna compliment al que estableix l'article 1 de la Llei 11/2018, de 6 de novembre, "les places d'aparcament dels hospitals públics de la Comunitat Autònoma de Balears han de ser gratuïtes, amb la finalitat d'assegurar la igualtat dels ciutadans en les condicions d'accés".

Per a la consellera aquesta és "una nova millora del servei públic de Salut després d'una legislatura, la del PP, que és recordada per la baixada de la qualitat per culpa d'unes retallades purament ideològiques".

De la mateixa manera, els aparcaments de l'Hospital de Can Misses (Eivissa) també passaran a ser gratuïts a partir de l'1 de gener de 2019 i, segons ha assenyalat Armengol, "així s'ha fet realitat una demanda que era de justícia" perquè "la gratuïtat dels aparcaments contribueix a la justícia i a l'equitat i demostra quines són les prioritats pressupostàries d'aquest Govern".

Per a la presidenta, aquesta nova iniciativa s'emmarca dins del conjunt de millores que han provocat que "la sanitat pública estigui millor que en el 2015" ja que, segons ha detallat, l'Executiu balear "ha recuperat professionals, ha obert els centres de salut a les tardes i ha creat nous serveis fora de Mallorca per a millorar la qualitat de vida dels pacients de Menorca, Eivissa i Formentera".

QUATRE ZONES D'AMPLIACIÓ

En concret, l'ampliació projectada està distribuïda en quatre zones: un espai lliure al costat de l'edifici tècnic amb 65 places, una transformació de la jardinera nord amb 68 places, un espai enjardinat enfront d'Hospitalització amb 184 places i una ampliació de l'aparcament situat al costat de l'edifici de Recerca S amb 208 places addicionals.

En aquesta línia, l'aparcament de Son Espases comptarà amb 14 places per a vehicles elèctrics, 12 cotxes i dues motos, i un aparcament per a vehicles d'alta ocupació.

L'aparcament de la zona 3, que té 184 places, serà específicament per a vehicles amb 3 o més ocupants.

També està previst un reforçament al personal de seguretat de l'empresa concessionària a fi que durant els primer dies el trànsit sigui fluid i es pugui informar els usuaris.

CONTRACTE DE CONCESSIÓ

La gratuïtat del pàrquing ha estat possible mitjançant la modificació del contracte de concessió d'obra pública de l'Hospital Universitari Son Espases, pel qual es modifica la gestió del servei d'aparcament del recinte i la recuperació del personal estatutari transferit al concessionari HUSE.

Aquesta modificació de la gestió de l'aparcament de Son Espases, per a la qual passa a ser gratuït, fa necessària una modificació contractual amb el concessionari amb la finalitat de mantenir un reequilibri econòmic.

Així, el pressupost establert per a aquesta modificació representa un increment en el cànon variable d'1.108.591 euros a l'any.

La modificació del contracte de concessió d'obra també estableix la recuperació del personal estatutari transferit al concessionari com a conseqüència del procediment voluntari de mobilitat del personal transferit a la societat concessionària.