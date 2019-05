Un total de 16 històries d'Eivissa resulten finalistes en l'onzena edició del concurs literari 'Ficcions'

Publicado 7/5/2019 14:14:55 CET

Un total de 16 històries d'Eivissa han resultat finalistes en l'onzena edició del concurs literari 'Ficcions', segons ha informat el Govern balear aquest dimarts.

Des de l'Executiu autonòmic han explicat que de les més de 1.500 històries publicades durant el termini del concurs, un jurat format per persones vinculades al món literari i l'educació ha seleccionat 164 grups finalistes: 90 a Catalunya (146 alumnes), 37 a la Comunitat Valenciana (77) i 37 grups a les Balears (un total de 54 estudiants).

A Eivissa, la participació d'aquesta edició de 'Ficcions' ha arribat a 186 alumnes de quatre centres educatius i d'aquests, 16 grups formats per 23 joves han aconseguit arribar a la final.

Els guanyadors del primer premi seran convidats a un acte a Mallorca el 9 de maig, on podran tenir la possibilitat de guanyar el premi a 'Millor Història de Balears' o quedar en segona o tercera posició. La resta de finalistes rebran un diploma com a reconeixement del treball fet i per la seva participació en 'Ficcions 2019'.

D'altra banda, entre el professorat "més motivador" de Balears han quedat com a finalistes a Eivissa Sònia Alarcón de l'IES Sant Agustí i Francesca Marí del Col·legi Mestral d'Eivissa.

A l'acte d'entrega de premis, que compta amb el suport de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern, Marta Fuxà, a més del conseller del Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura i Joventut del Consell Insular d'Eivissa, David Ribas, entre d'altres.