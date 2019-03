Un total de 70 persones majors acudeixen a les xerrades de consells de seguretat de la Guàrdia Civil

Publicado 23/3/2019 11:09:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Març (EUROPA PRESS) -

Un total de 70 persones han acudit a les xerrades sobre consells de seguretat orientats a majors a Lloseta, impartides per agents especialitzats del cos, una activitat emmarcada dins del Pla Major de Seguretat i en la qual s'ensenya a detectar les estafes més comunes cap a aquest col·lectiu, entre altres temes.

Segons ha informat Guàrdia Civil en un comunicat, durant el desenvolupament de l'activitat, se'ls va mostrar un vídeo explicatiu amb diversos consells de seguretat aplicables a la seva vida quotidiana.

En concret, els agents van exposar com detectar falsos revisors de gas, mesures de seguretat davant possibles sospitosos i les estafes més comunes a les persones majors, així com, protocols d'actuació en cas d'incendis o accidents. En finalitzar la xerrada, els assistents van participar en un col·loqui amb els agents.

Segons ha informat el cos, amb aquestes xerrades es tracta de fomentar la confiança del col·lectiu dels majors en les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, evitar que siguin víctimes de delictes, així com perfeccionar la resposta policial dels agents quan actuen amb persones majors, de manera que aquestes tinguin una sensació de major seguretat.

Aquest tipus d'actes es duen a terme per la Guàrdia Civil de manera habitual, a totes les poblacions de Balears on hi és present.