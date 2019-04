Un total de 819.685 electors de Balears estan cridats a votar a les eleccions al Parlament Europeu

Publicado 5/4/2019 18:29:20 CET

Són 47.559 electors més que en els comicis celebrats el maig de 2014

PALMA DE MALLORCA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 819.685 electors de Balears estan cridats a votar en les eleccions al Parlament Europeu del proper 26 de maig, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Això suposa 47.559 electors més que en els comicis celebrats el maig de 2014, quan el cens d'electors de Balears era de 772.126 persones.

Més de 373 milions de persones estan cridades a votar en les eleccions europees del proper 23 a 26 de maig. Aquestes eleccions són les novenes en la història de la Unió Europea.

Els electors espanyols que resideixin a l'estranger tenen de termini per sol·licitar el vot a l'Oficina del Cens Electoral fins al 27 d'abril, mentre que els residents a Espanya poden fer-ho en qualsevol oficina de Correus fins al 14 de maig. Una vegada acceptat el vot per correu no pot votar-se a la taula electoral.

A les eleccions europees de 2009 van votar més de 170.000 espanyols a l'estranger, mentre que en les de 2014, després de la reforma de la Llei Electoral coneguda com a 'vot pregat', van votar entorn de 78.900.