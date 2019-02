Tres policies, ferits lleus en intervenir en un desnonament a Palma

Publicado 19/2/2019 14:56:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Febr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha informat que tres dels agents que van participar aquest dilluns en un desnonament al carrer Onofre Jaume de Palma han quedat ferits lleus. Van rebre empentes, puntades, cops en el cap i, fins i tot, una mossegada per part d'un grup de persones que intentaven detenir el desallotjament.

Segons ha explicat la Policia, van dur a terme el desnonament perquè existia una resolució judicial per efectuar-ho. A més, aquest ja s'havia prorrogat després que els inquilins mostressin el seu consentiment per abandonar el pis voluntàriament el 18 de febrer.

Com s'havia pactat l'abandó voluntari, la Policia no preveia incidents i, per això, va acudir al lloc una dotació policial integrada per tres agents, per donar suport i seguretat a la comissió judicial.

No obstant això, en el lloc estava congregat un grup de persones convocat per una plataforma antidesnonaments. El representant de la plataforma es va entrevistar amb la comissió judicial per demanar que no duguessin a terme el desallotjament, però li van explicar que sí s'anava a produir, tal com estava previst.

Com a conseqüència, explica la Policia, el representant de la plataforma es va dirigir als congregats per demanar-los que detinguessin el desnonament i, tal com han explicat, "a mesura que passava el temps se sumava més persones amb una actitud hostil".

Per garantir la seguretat de la comissió i evitar altercats, es va requerir el suport de dues unitats, sumant un total de vuit agents, que van formar un cordó policial al voltant del portal.

Tres dels agents van pujar a l'immoble acompanyant a la comissió judicial i es van trobar la porta tancada i una barricada a l'interior. Van haver d'utilitzar "els mitjans idonis", per procedir a l'entrada i dur a terme el llançament, han precisat.

Al carrer es van arribar a concentrar unes 50 persones els qui de manera organitzada intentaven accedir a l'edifici, fent ús de la força. Els agents es van veure sobrepassats, rebent empentes, puntades, cops en el cap i insults. Fins i tot un dels congregats va arribar a mossegar a un dels policies a la mà.

Amb això, la policia es va veure obligada a impedir l'entrada en l'immoble, duent a terme una acció policial, per aconseguir que els congregats retrocedissin i restablir el perímetre de seguridad.

Mentre mantenien el perímetre i a l'espera que acabés el llançament, els concentrats van llançar objectes als agents, havent-se de posar els cascos per protegir-se. Una vegada finalitzat el dispositiu es va acompanyar a la comissió judicial als seus vehicles per evitar que poguessin ser agredits.

D'aquesta manera, tres policies van resultar lesionats amb caràcter lleu i, a més, es va destrossar un equip de transmissions. Els fets s'han posat en coneixement de l'autoritat judicial.

Tres de los agentes subieron al inmueble acompañando a la comisión judicial y se encontraron la puerta cerrada y una barricada en el interior. Tuvieron que utilizar "los medios idóneos", para proceder a la entrada y llevar a cabo el lanzamiento, han precisado.

En la calle se llegaron a concentrar unas 50 personas quienes de manera organizada intentaban acceder al edificio, haciendo uso de la fuerza. Los agentes se vieron sobrepasados, recibiendo empujones, patadas, golpes en la cabeza e insultos. Incluso uno de los congregados llegó a morder a uno de los policías en la mano.

Con esto, la policía se vio obligada a impedir la entrada en el inmueble, llevando a cabo una acción policial, para conseguir que los congregados retrocedieran y restablecer el perímetro de seguridad.

Mientras mantenían el perímetro y a la espera de que acabara el lanzamiento, los concentrados arrojaron objetos a los agentes, teniéndose que poner los cascos para protegerse. Una vez finalizado el dispositivo se acompañó a la comisión judicial a sus vehículos para evitar que pudieran ser agredidos.

De esta manera, tres policías resultaron lesionados con carácter leve y, además, se destrozó un equipo de transmisiones. Los hechos se han puesto en conocimiento de la autoridad judicial.