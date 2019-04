El TSJIB revoca l'ampliació de la querella d'Europa Press i 'Diario de Mallorca' contra el fiscal Carrau

Publicado 1/4/2019 16:36:31 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Balears ha revocat l'ampliació de la querella contra el fiscal Anticorrupció Juan Carrau per part d'Europa Press, 'Diario de Mallorca' i els periodistes Kiko Mestre i Blanca Pou.

La decisió del TSJIB només afecta a la imputació de Carrau però manté la resta d'apartats de l'acte dictat per la magistrada Felisa Vidal, és a dir, que es manté la querella contra el jutge del 'cas Cursach', Miguel Florit, per presumpta prevaricació, i la investigació del rastreig telefònic als periodistes com a possible fet delictiu. En els seus raonaments, la Sala estima en part el recurs del fiscal perquè no creu que se'l pugui considerar "inductor" de les decisions del jutge.