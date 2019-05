UGT demana un augment "immediat" del complement de productivitat per al personal de l'Estat a Balears

Publicado 22/5/2019 14:25:15 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Empleades i Empleats dels Serveis Públics d'UGT a Balears (FeSP-UGT) ha demanat aquest dimecres un augment "immediat" del complement de productivitat del personal depenent de l'Estat a Balears davant el que han titllat "d'alarmant situació de col·lapse" de l'Administració Estatal a les Illes, segons ha informat el sindicat en una nota.

"UGT reclama que s'aprovi de forma immediata, per part del Govern de l'Estat, una partida pressupostària destinada a reportar un complement de productivitat per a tot el personal al seu servei que li compensi econòmicament i acabi amb aquest despropòsit que pateix aquest personal i la ciutadania de Balears", ha assenyalat el sindicat, que ha instat a partits polítics i al Govern a "recolzar públicament" l'augment del complement de productivitat.

A més, han censurat el "col·lapse" de l'Administració de l'Estat a Balears ja que, segons han sostingut, representa "més del 50 per cent" en les plantilles de molts organismes i serveis públics. Com a exemples, han citat els exàmens de conduir, els serveis d'estrangeria, la Direcció general de trànsit, les gestions relacionades amb el Document Nacional d'Identitat o la situació en el servei de justícia.

PLUS D'INSULARITAT "INSUFICIENT"

Com a causes d'aquest col·lapse, UGT s'ha referit al complement d'Indemnització per Residència --més conegut com a plus d'insularitat-- del qual han dit "no compensa els elevats costos de vida i residència" a Balears i "provoca" que el personal rebutgi ocupar places a les Illes.

"Aquesta situació fa que la FeSP-UGT manifesti el seu temor a que el retard en l'actualització del complement d'insularitat pugui empitjorar encara més la situació", han afegit. En aquest sentit, han assenyalat que la negociació en l'actualització del plus d'insularitat és "complexa" a causa de la "resistència" d'algunes administracions, encara que no han concretat quines.

"UGT confia en una resposta favorable i immediata sense que s'hagi d'esperar la resolució de la queixa presentada pel sindicat davant el Defensor del Poble", han resolt.