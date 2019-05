La UIB expressa el seu condol per la defunció de Punset, doctor en honoris causa de la universitat

Publicado 22/5/2019 17:05:50 CET

La Universitat de les Illes Balears (UIB) i, en nom seu, el Rector Llorenç Huguet han expressat el condol per la defunció del divulgador científic Eduard Punset, doctor en honoris causa de la universitat.

Segons ha informat la UIB en un comunicat, va ser investit doctor honoris causa al febrer de l'any 2011, sent Rectora la doctora Montserrat Casas.

Durant l'acte, el doctor Huguet va dir que Eduard Punset "fa dècades que cerca explicacions científiques en qüestions tan filosòfiques com el perquè de la nostra existència, explicant de manera clara la seva visió biològica sobre la vida, la ciència i fins i tot l'amor".

"Crec no equivocar-me si presento Eduard Punset com a activista cultural, ara, des de les xarxes socials, aprofitant-les com a fenomen per vehicular la irrupció de la sinergia de la ciència amb la cultura popular", va declarar Huguet en el seu discurs.