Últims dies per a l'admissió al curs d'Expert Universitari en Dinamització Lingüística

Publicado 5/9/2019 15:19:27 CET

Imatge promocional del curs de dinamització lingüística de la UIB. - CAIB

La dinamització lingüística és la promoció del canvi d'hàbits, preferències i usos, emmarcat en el procés de normalització de la llengua catalana

PALMA DE MALLORCA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha recordat aquest dijous que el termini per sol·licitar l'admissió al curs d'Expert Universitari en Dinamització Lingüística que imparteix la UIB, per primera vegada, finalitza el pròxim 16 de setembre, ja que la data oficial és el 15 i és diumenge.

Segons han remarcat, aquest curs permetrà als seus alumnes obtenir un títol d'Expert Universitari, amb 20 crèdits ETCS. El curs s'engegarà el dia 30 d'octubre i durarà fins al 30 de juny del 2020. Les sessions es duran a terme al Campus de la UIB i es podran seguir per videoconferència des d'Eivissa i Menorca.

La formació que s'ofereix es fonamenta principalment a les àrees de la lingüística i de la filologia, en particular de la catalana, però també inclou aportacions altres àrees, com per exemple la psicologia o la pedagogia.

Tal com han assenyalat, el curs es dirigeix a l'assoliment de les competències necessàries per actuar com a dinamitzador lingüístic.

La dinamització lingüística s'entén com la promoció del canvi (hàbits, preferències, motivació, actituds, usos, presència de la llengua), emmarcat en el procés de normalització de la llengua catalana que actualment s'impulsa des de diversos àmbits de la societat: tant des de les institucions públiques com també des d'entitats no governamentals.