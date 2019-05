Unides Podem presenta el lema de la seva campanya, 'La vida al centre'

Publicado 7/5/2019 16:55:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

Unides Podem ha presentat aquest dimarts el lema de la seva campanya per als propers comicis autonòmics, insulars i municipals del 26 de maig, 'La vida al centre', i que representarà a un programa que està sent sotmès a votació per les bases de Podem fins a aquest dimecres, 8 de maig.

En un comunicat emès per la formació morada, s'ha informat que el candidat al Govern, Juan Pedro Yllanes, la candidata al Consell de Mallorca, Aurora Ribot, i el candidat a l'alcaldia de Palma, Alberto Jarabo, així ho han explicat aquest dimarts en roda de premsa.

Yllanes ha subratllat que "volen posar al centre de l'activitat política els drets de les persones", ja que "s'està parlant constantment parlant d'economia, del Producte Interior Brut (PIB), del finançament i moltes vegades s'oblida del que més importa a les persones, el benestar i la felicitat".

"Per posar la vida al centre hem de preocupar-nos de protegir de debò el medi ambient i que sigui una prioritat, i també la vida al centre se situa en el tema de la renda social garantida. Però el veritable objectiu d'Unides Podem és la renda bàsica universal, perquè aquells que estan lluny del benestar es puguin apropar", ha explicat Yllanes.

Per la seva banda, Ribot ha assenyalat que el programa "ha comptat amb molta participació" i ha especificat que es dividirà en quatre eixos, com són, un horitzó verd, morat, democràtic i digital i de nova economia.

Jarabo, a més, ha sostingut que "Palma ha de ser una ciutat valenta i viva" i, incidint en el lema, "per posar a la gent al centre cal solucionar el problema del gran cens d'habitatges buits, augmentant els habitatges socials i regular els preus màxims dels lloguers".