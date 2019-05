Uns 1.700 balears no cerquen ocupació perquè cuiden a persones depenents

Publicado 7/5/2019 17:01:51 CET

Un 78 per cent de les famílies amb persones amb discapacitat declara algun tipus de dificultat per arribar a final de mes

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

Uns 1.700 professionals de balears no treballen ni cerquen ocupació perquè cuiden a persones depenents o amb discapacitat a les Illes i, d'ells, la majoria --un 55 per cent-- pren la decisió de retirar-se del mercat laboral per motius econòmics, ja que el seu sou no cobreix "els serveis professionals adequats per a la cura del seu familiar".

Així ho revela l'informe 'Discapacitat i Família' de la Fundació Adecco, amb la col·laboració de Previsora Bilbaina i Cidetec, on també s'afegeix que un 78 per cent de les famílies amb persones amb discapacitat declara algun tipus de dificultat per arribar a final de mes.

Concretament, un 31 per cent manifesta trobar "grans dificultats", seguit d'un 19 per cent que afirma tenir "dificultat" i, finalment, un 28 per cent que al·lega "certes dificultats" econòmiques per acabar el seu mes.

Pel que fa a el perfil, s'observa que la gran majoria són dones, un 94 per cent, i que la major part supera els 45 anys, un 40 per cent. Concretament, un 21 per cent té entre 45 i 54 anys i un 19 per cent supera els 55 anys.

"Les dones majors de 45 anys són les que més dificultats troben en el seu accés a l'ocupació i en el manteniment del mateix; per tant, són les primeres que decideixen retirar-se del mercat quan la situació familiar ho requereix", ha assenyalat el director general de la Fundació Adecco, Francisco Mesonero.

Fins a març, es comptabilitzen a Balears 17.892 persones que reben 22.876 prestacions per a persones depenents establertes per la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació dependència, que introdueix la figura del cuidador familiar.

En aquest sentit, si s'acrediten els requisits necessaris, un membre de la família pot fer-se càrrec de la persona depenent i rebre amb això una prestació.

"El repte és professionalitzar l'ocupació del cuidador familiar, dotant-lo de recursos i coneixements específics que revaloritzin la seva candidatura si el dia de demà decideix tornar al mercat", ha destacat Mesonero.

La Fundació Adecco ha enquestat a 500 persones que conviuen amb un familiar amb discapacitat, un 55 per cent es troba treballant i el 92 per cent d'ells troba dificultats per compaginar la seva vida personal i professional, "molt per sobre del 66 per cent registrat entre la població general".