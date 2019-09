Urdangarin podrà sortir de la presó per fer voluntariat

Publicado 17/9/2019 12:30:39 CET

BURGOS, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jutjat de Vigilància Penitenciària 1 de Castella i Lleó ha estimat el recurs que va formular Iñaki Urdangarin Liebaert per poder fer sortides per dur a terme un programa d'atenció especialitzada fora del centre penitenciari d'Àvila, on compleix condemna, "a l'empara del Reglament Penitenciari, sense qüestionar la seva classificació en segon grau".

Segons ha informat el TSJ de Castella i Lleó, les sortides que ha autoritzat el jutge de Vigilància Penitenciària a Iñaki Urdangarin Liebaert consistiran a acudir dos dies a la setmana durant vuit hores a una institució per dur a terme una tasca de voluntariat i evitar així la "desocialització" que comporta la solitud de l'intern.

El jutge de Vigilància Penitenciària explica en la seva decisió que l'elecció del règim de vida, és a dir, la forma de complir la pena de presó, no està subjecta a la voluntat dels interns perquè ve regulada en la legislació penitenciària i és imposada de manera imperativa per l'Administració, per la qual cosa el seu incompliment és objecte de sanció.

En aquest sentit, recorda que la "situació d'aïllament" en què es troba Iñaki Urdangarin no és fruit de la seva elecció sinó decisió de l'autoritat penitenciària.

"No és la voluntat dels interns la que determina el centre penitenciari de compliment, un pronunciament que, de nou, correspon a l'Administració", recorden des del TSJ de Castellà i Lleó. A més a més, afegeix que l'aïllament com a forma de compliment "està proscrit" en la normativa internacional, Regles Mínimes Penitenciàries del Consell d'Europa, i en la Legislació Nacional, Llei Orgànica General Penitenciària i Reglament Penitenciari, "si bé cal recórrer-hi amb vista a preservar la vida i integritat dels interns, d'aquí la legalitat de la decisió adoptada per l'Administració".

No obstant això, advoca per articular mesures per evitar aquesta "desocialització" que comporta la solitud.