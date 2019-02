'Valores en Baleares' demana a HazteOír que l'autobús "contra el feminisme i la ideologia de gènere" passi per Mallorca

Publicado 6/2/2019 11:32:39 CET

El ministre d'Interior va retirar aquest dimarts la declaració d'Utilitat Pública a l'organització HazteOír

L'associació 'Valores en Baleares' ha demanat aquest dimecres que l'organització HazteOír "tingui en compte a Mallorca" en la ruta del nou bus "contra el feminisme i la ideologia de gènere" i ha afirmat que l'entitat "està davant una persecució política i ideològica amb l'aval del PP i Cs".

En un comunicat difós aquest dimecres, l'entitat s'ha referit a la posada en marxa d'un nou autobús per part de l'associació HazteOír com a resposta a la revocació de la declaració d'Utilitat Pública que l'entitat ostentava des de maig de l'any 2013 i que aquest dimarts va signar el Ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Per la seva banda, 'Valores en Baleares' ha assenyalat que l'acta de revocació "reconeix que la campanya està emparada per la llibertat ideològica, d'expressió o difusió de les pròpies idees" i, segons assegura l'entitat, "retira la Utilitat Pública per 'faltar al respecte'".

"Si la pluralitat social, política, ideològica i religiosa és el fonament del sistema constitucional, com es pot sancionar a Hazteoír.org retirant-li la declaració d'utilitat pública amb l'argument que la seva forma de pensar ha molestat a alguns?", han plantejat des de l'entitat per afegir que "aquesta manera d'argumentar és pròpia de les dictadures, però no de les democràcies", han resolt des de l'entitat.

Cal recordar que Marlaska va defensar aquest dimarts en els passadissos del Senat la retirada d'utilitat pública d'HazteOír en recordar que "cal tenir respecte a la resta de postures ideològiques".

"La utilitat pública no és obligar a portar una política concreta o amigable amb una ideologia sinó d'expressió d'enteniment sobre qualsevol matèria d'interès general però amb respecte a la resta d'opcions ideològiques i que totes elles convergan en l'interès comú", va precisar el ministre.