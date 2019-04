'Veus progressistes' proposa acabar amb el model consumista" i "la generació de residus" amb incentius fiscals

Publicado 8/4/2019 14:14:43 CET

La coalició de 'Veus progressistes' ha proposat aquest dilluns acabar "amb el model consumista" i "la generació de residus" mitjançant noves regulacions i incentius fiscals, com, per exemple, establir "un IVA zero per a aquelles entitats socials que treballin amb persones en risc d'exclusió en el camp de la reparació i la reutilització de productes" o, així mateix, "fomentar els manuals de reparació dels productes".

Així ho ha explicat en roda de premsa el candidat de 'Veus Progressistes' al Congrés, Guillem Balboa, juntament amb la candidata de MÉS per Mallorca a la presidència del Consell, Bel Busquets, qui, en aquest sentit, ha apuntat que "el millor residu és el que no es genera" i, per això, "és molt més sostenible una economia basada en la reparació i canvi de peces trencades que una economia com l'actual basada en el consumisme de productes nous amb obsolescència programada".

"Cal recordar que les Illes són pioneres amb la Llei de Residus, s'han posat al centre a nivell europeu i estatal i, per això, volem anar més enllà i incidir en qüestions de competència de l'Estat, poder traslladar la Llei", ha explicat Busquets.

Balboa, per la seva banda, també ha defensat aquesta idea i ha dit que "des de les Illes ja s'ha dut a terme la Llei", però ara el problema que apareix, al seu judici, és que Balears "es troba amb moltes barreres" perquè "hi ha qüestions que depenen de l'Estat" i, per tant, "caldria extrapolar aquest canvi de model, el sostenible amb el consum" a la resta d'Espanya.

Així mateix, Busquets ha sostingut que en "molts països europeus", com, per exemple, el Regne Unit, Holanda o Bèlgica "ja funcionen reduccions fiscals amb empreses que gestionen la reparació, la compravenda de segona mà o el lloguer" i, en aquesta línia, ha afegit que "les xifres diuen que per cada 10.000 tones de residus gestionats a través d'aquestes empreses, es generen 296 llocs de treball".

PROPOSTES CONCRETES

En relació a les propostes concretes de la coalició, en primer lloc, Balboa ha explicat l'IVA zero per les per a aquelles entitats socials que treballin amb persones en risc d'exclusió en el camp de la reparació i la reutilització de productes i, en la resta de comerços amb aquests serveis de reutilització, es podria reduir d'un 21 per cent a un 10 per cent.

En segon lloc, "farà falta exigir per Llei que s'acabi amb l'obsolescència programada" i que, en aquest sentit, "igual que els productes vénen amb un manual d'instruccions, que ho facin també amb un de reparació".

D'altra banda, també han proposat actuar perquè el preu de les peces de substitució "no siguin tan alt" i es redueixi, ja que "si els diners que cal invertir és alt, això pot desincentivar la reparació".