Vox demana al Govern i a Cort que investiguin "sense tebiesa" una acció vandàlica d'Arran en cotxes de lloguer

Publicado 5/8/2019 13:53:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vox Balears ha exigit aquest dilluns al Govern i a l'Ajuntament de Palma que investigui i condemni "sense cap excusa o tebiesa" el "terrorisme de l'entitat separatista Arran", en relació al vídeo publicat per l'entitat en el qual vandalitzen vehicles per criticar el lloguer de cotxes a turistes a Mallorca.

"Ells ho anomenen 'acció antiturisme', quan es tracta de kale borroka, la repetició a Palma del durant anys va fer ETA al País Basc. Armengol, Hila i tots ells han de posicionar-se enfront del terrorisme d'Arran. Demanem que Fiscalia investigui els fets i es castigui als culpables", han expressat mitjançant una nota de premsa.

En aquest sentit, el líder de la formació a Balears, Jorge Campos, ha lamentat que "Armengol hagi pactat amb qui defensa aquests salvatges". "Així és, si no que expliqui les seves subvencions a Valtonyc, a l'OCB, la seva imposició del català, el seu companyerisme amb el separatisme i amb els xenòfobs que culpen els turistes de tots els mals", ha afegit.

Per la seva banda, el regidor i portaveu de Vox a Palma, Fulgencio Coll, ha assenyalat que l'Ajuntament de Palma "no pot quedar-se de braços creuats davant aquest atropellament per part d'Arran". "No poden seguir protegint als cadells de l'independentisme, per molt que MÉS per Mallorca hagi pactat amb Hila", ha considerat.