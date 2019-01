Vox nega haver mantingut contactes amb Bauzá o que se li hagi ofert un càrrec al partit

Actualizado 24/1/2019 10:41:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha negat aquest dijous haver mantingut contactes amb l'expresident del Govern balear, José Ramón Bauzá, o que se li hagi ofert un càrrec al partit.

Així ho ha indicat Vox a un comunicat difós després d'anunciar Bauzá la seva baixa com a militant del PP i la seva renúncia a l'acta de senador. Ho va fer mitjançant una carta en la qual acusava el seu partit d'haver estat a Balears "el que ha sembrat i regat un nacionalisme que l'esquerra no ha necessitat més que explotar".

Amb tot, des de Vox han assenyalat que Bauzá "pot afiliar-se" al partit "igual que han fet, i segueixen fent, gran nombre d'exafiliats del PP descontents amb la política lingüística catalanista que aquest partit defensa a Balears, així com la seva deriva nacionalista".

Per a la formació que lidera Santiago Abascal -i que a Balears es presentarà a les eleccions com la coalició Actua-Vox-, la decisió de Bauzá "demostra que el partit de Pablo Casado a Balears és el mateix que va aprovar tota la normativa lingüística que ha permès erradicar la llengua oficial de l'Estat de l'educació, imposant el català com a llengua única a l'administració pública"

"Des de Vox obrim les portes a tots els militants i afiliats d'aquells partits nacionals que, com el PSOE o el PP, han abraçat el catalanisme, i comparteixin la defensa de les llibertats i la unitat d'Espanya", conclou el comunicat.

Bauzá va ser el president de Balears durant la legislatura 2011-2015 i va arribar al Senat després de les eleccions de 2015. Als últims mesos havia mantingut enfrontaments amb la nova direcció del PP autonòmic encapçalada per Biel Company, especialment en assumptes com la política lingüística.