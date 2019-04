VOX Palma diu que "radicals" han apedregat la seva seu a Palma i han pintat l'aparador d'un comerç

Publicado 1/4/2019 13:19:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox Palma ha comunicat aquest dilluns que "radicals" han apedregat la seva seu a Palma i han pintat l'aparador d'un comerç proper amb la frase 'La vostra demagògia no cap als nostres barris. Contra la vostra xenofòbia la nostra solidaritat', quelcom que la formació ha qualificat de "terrorisme de carrer".

Segons ha informat el partit polític en un comunicat, no es tracta de la primera vegada que la seva seu de la capital balear ha estat boicotejada ja que Vox ho ha quantificat com "l'enèsim atac" a la formació. En concret, s'han llançat pedres que han impactat contra el cartell i els cristalls de la seu situada en la cantonada del carrer Francesc de Borja Moll amb Oms.

D'altra banda, també han aparegut pintades en l'aparador d'un establiment comercial enfront de la seu, una òptica. La formació ha qualificat aquest atac "d'indiscriminat" i que els ocasionarà "considerables pèrdues econòmiques".

L'atac, segons la formació, s'ha produït coincidint amb la concentració de Vox a Barcelona d'aquest cap de setmana.

El president de Vox Balears, Jorge Campos, ha comentat que "ho poden dir i excusar com vulguin, però això és pura kale borroka". Campos ha assenyalat que "els grups de radicals" que els han atacat se senten "recolzats per les institucions i els polítics que ens governen". Finalment ha afegit "per molt que ens agredeixin, encara que ens apedreguin, no ens callaran".