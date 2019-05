Vox promet "acabar amb la turismofobia" i retornar competències turístiques al Govern

Publicado 7/5/2019 16:59:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Vox al Govern, Jorge Campos, ha assegurat aquest dimarts durant una trobada amb representants de la Federació Hotelera de Mallorca (FEHM) que, quan tinguin opcions de govern, acabaran amb "la turismofobia", retornaran les competències turístiques al Govern i eliminaran l'impost turístic.

Campos ha recordat als hotelers que en matèria turística aposten "per un marc normatiu que doni seguretat jurídica" i per "anar eliminant quiosquets i competències duplicades", per la qual cosa "retornaran les competències al Govern, com la promoció turística", transferida als consells insulars.

El també president de la formació a Balears ha anunciat una bateria de mesures per promocionar el sector, a més d'aquestes propostes, com a "campanyes de seguretat en totes les zones, crear una gran base de dades sobre el mercat, la promoció de cadascuna de les illes a les fires i la cura de l'entorn natural".

Sobre això, Campos ha expressat als representants del sector la necessitat de reparar les depuradores, "el mal funcionament de les quals" considera que "és el causant dels abocaments i de la destrucció de la naturalesa i la posidònia" i "no els fondejos, que es fan sobre sorra i són vitals per al sector nàutic".

Campos ha recordat la postura de Vox d'eliminar l'impost turístic, la urgència de reduir i simplificar normatives i, en matèria de lloguer turístic, ha remarcat la seva postura de "no prohibir els lloguers de curta durada i si ofereixen serveis hotelers obligar al fet que compleixin la normativa hotelera".

Referent al lloguer turístic, ha explicat que Vox proposa tres "mesures fonamentals": regular un lloguer de curta estada que inclogui qualsevol tipus de finalitat; ajustar els requisits del lloguer vacacional per a aquells propietaris que ofereixin serveis hotelers; i aprovar una regulació garantista que protegeixi a les comunitats de propietaris.

D'altra banda, ha assenyalat que tenen la intenció de posar en marxa "un pla urgent d'infraestructures", atès que, segons asseguren, "l'actual xarxa porta anys sense desenvolupar-se". "No és cert que hi hagi saturació pel turisme, hi ha embusos tot l'any; necessitem carreteres segures, la qual cosa no vol dir construir un 'scalextric' d'autovies", ha assegurat.

A més, Campos ha advocat per sistemes de col·laboració públic-privats per rehabilitar zones turístiques ja que, tal com ha dit, "l'hoteler inverteix en un hotel de cinc estels, però després l'entorn és penós". Per això, ha proposat que l'hoteler "ha de poder intervenir en la seva rehabilitació, sent després compensat fiscalment i/o amb explotació d'aquests espais".