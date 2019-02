Yllanes sosté que "el Govern ha de complir" amb la "promesa" del REB

Publicado 14/2/2019 17:35:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputat de Podemos al Congrés per Balears, Juan Pedro Yllanes, ha avisat aquest dijous que "el Govern ha de complir" amb la "promesa" que va fer la vicepresidenta, Carmen Calvo, quan va visitar Inca, on va assegurar que Balears tindria "molt aviat" el nou Règim Especial per a Balears (REB).

Així s'ha expressat Yllanes després del rebuig, al Congrés dels Diputats, al projecte de Pressupostos Generals de l'Estat presentat pel Govern d'Espanya, que ja ha confirmat que convocarà eleccions generals dins de 2019.

El diputat de Podemos ha assegurat que els diputats de la formació habitada per Balears continuaran "fent pressió" perquè la "promesa" de Calvo "es faci realitat", si bé veu "evident" que un escurçament de la legislatura pot afectar la tramitació del REB.

Amb tot, Yllanes -qui també és candidat de Podemos a la presidència del Govern en les autonòmiques- creu que les paraules de la vicepresidenta en un acte dels socialistes a Inca "obliga" al Govern, per la qual cosa el diputat s'ha compromès a mantenir els "esforços" perquè el REB "entri en el calendari polític en el que quedi de legislatura".

"No pararem ni un sol minut per a demanar-li al Govern que el que va prometre a Inca sigui una realitat, i no un altre brindis al sol al qual ens tenen acostumats els Governs del bipartidisme. Estem farts, necessitem el REB", ha protestat Yllanes.

D'altra banda, el diputat de Podemos ha dit que no els "agrada" l'"escenari d'un superdomingo electoral" el 26 de maig, però tampoc una convocatòria per al 14 o 28 d'abril "perquè interferirà necessàriament en les autonòmiques".