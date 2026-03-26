El 10% de las viviendas vendidas en Baleares y el 13% de las de Palma no estuvo ni una semana anunciada

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 10% de las viviendas de Baleares que se vendieron a través de idealista durante el cuarto trimestre de 2025 y el 13% de las de Palma no llevaba ni una semana en el mercado, lo que se denomina como 'venta exprés' según un estudio publicado por idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa.

Además, en cuanto a los inmuebles a la venta de Baleares, otro 21% tardó en venderse entre una semana y un mes; otro 23% entre uno y tres meses; el 31% llevaba entre tres meses y un año, y el 15% más de un año.

En el caso de Palma, además del 13% que no estuvo ni una semana, otro 18% estuvo entre una semana y un mes; el 23%, entre uno y tres meses; el 31%, entre tres meses y un año y el 16% más de un año.