Unas 10.000 personas disfrutan de los bonos para hoteles del Consell

Unas 10.000 personas han disfrutado de los bonos para hoteles que ha repartido el Consell, a través de las dos ediciones celebradas del programa 'Gaudeix l'Illa' (Disfruta la isla) de Fundación Mallorca Turismo.

Según ha informado el Consell este domingo en una nota de prensa, a través de las dos ediciones del 'Gaudeix l'Illa' se han repartido 3.175 bonos para estancias en familia en establecimientos hoteleros de toda Mallorca entre los meses de julio y diciembre del pasado año 2020.

De este modo, aproximadamente 10.000 personas disfrutado de estas estancias, ya que los primeros 2.550 bonos eran para máximo cuatro personas y los 625 de la segunda edición eran para parejas.

Además, se han destinado 770.200 euros a hoteles, agroturismos o aparthoteles que han participado en el proyecto y han acogido estas familias y parejas.

Este proyecto ha permitido, por tanto, ha destacado la institución insular, mantener los establecimientos abiertos a finales del verano y en temporada baja, en un año marcado por la pandemia de la COVID-19 y la disminución de turistas.

Concretamente, ha detallado, los bonos han supuesto que un total de 26 establecimientos, repartidos entre las diferentes comarcas de Mallorca, estuvieran en funcionamiento los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y, al mismo tiempo, se ha generado actividad económica en hotelería, restauración, oferta complementaria y servicios proveedores.

El programa 'Gaudeix l'Illa' ha supuesto en algunos casos, la incorporación del personal que estaba en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y hacer contratos de jornada completa.

Además, algunos de los establecimientos beneficiados con el proyecto se han planteado, por primera vez, abrir en temporada baja para ampliar la oferta al cliente local, ya que han visto la buena aceptación a las nuevas medidas e iniciativas que han tomado estos meses.

UNAS 3.000 FAMILIAS DISFRUTAN DE LAS ESTANCIAS

En cuanto a 'Gaudeix l'Illa', el Consell ha explicado que nació como un programa de vacaciones en familia para los colectivos que habían sido esenciales durante el estado de alarma.

Así, enmarcado en el Plan de reactivación económica y social de la institución insular, 'Mallorca Reacciona', en la primera edición se sortearon estancias de tres noches en ocho hoteles de la isla, cada una para dos adultos y dos niños. Como resultado, 2.396 familias ganaron un bono, que se podía canjear a partir de julio de 2020.

Otras 154 familias --núcleos familiares con niños de acogida, niños tutelados con sus educadores y familias con miembros con discapacidad-- designadas directamente por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), también se beneficiaron.

Los hoteles beneficiados en esta primera edición y que dieron servicio hasta el 30 de septiembre fueron BQ Can Picafort, Es Petit Bauló (Can Picafort), Alcudia Garden, Se Talaial (Cala d'Or), HYB Eurocalas (Calas de Mallorca) , Morlans (Peguera), Marina Sóller y Hotel Samos (Magaluf).

La segunda convocatoria del programa 'Gaudeix l'Illa', en su caso, sorteó estancias de dos noches en establecimientos de menos de 50 habitaciones, con el fin de beneficiar a otros tipos de empresas como agroturismos u hoteles apartamento. Se han disfrutado 625 bonos que, al ser para habitaciones dobles, han beneficiado a 1.250 personas.

Los 18 establecimientos beneficiados han sido BRICK Palma, Hostel Ars Magna (Palma), Apartamentos Delfín (Can Pastilla), Hotel El Guía (Sóller), Hotel Son Sant Jordi (Pollença), Petit Hotel La Concha Soul (Peguera), Agroturismo Monnaber Nou ( Campanet), Agroturismo Monnaber Vell (Campanet), Petit Hotel Can Cota (Selva), Petit Hotel Curolla (Maria de la Salud), Agroturismo Sa Franquesa Vella (Vilafranca de Bonany), Es Convent de Ariany, Petit Hotel Ca Sa Madrina (Artà), Hoteles Cases de Son Barbassa (Capdepera), Apartamentos Turísticos Playa Mar (s'Illot), Agroturismo Can Canals (Campos), Hotel Segles (Campos) y Petit Sant Miquel (Calonge).

Las personas beneficiarias de las estancias, excepto aquellas que habían sido designadas por el IMAS, debían abonar en el hotel una cuantía simbólica de 50 euros por servicios incluidos (alojamiento y desayuno).