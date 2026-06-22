El 11% de las viviendas de Baleares son de uso turístico o pertenecen a extranjeros no residentes

Archivo - Caja de seguridad para las llaves de una piso de alquiler turístico, a 17 de junio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 10,9% de las viviendas de Baleares son de uso turístico o pertenecen a extranjeros no residentes, una cifra que triplica la media nacional y que solo está por detrás de las de Alicante (14,5%) y Málaga (14,1%).

Es uno de los datos que se desprenden del Informe Anual 2025 publicado este lunes por el Banco de España, que dedica un capítulo específico a la vivienda, cuyos problemas constituyen "uno de los principales retos" de la economía y pueden tener "efectos adversos" sobre el crecimiento económico a largo plazo y la desigualdad.

Por ejemplo, ha subrayado el organismo en un comunicado, el elevado esfuerzo para acceder a la vivienda puede tener efectos sobre el retraso en la emancipación y, consecuentemente, condicionar decisiones como la natalidad, la movilidad laboral o la inversión en formación.

El acceso a la vivienda está condicionado por un aumento sostenido de los precios reales, tanto de compra como de alquiler, debido principalmente a que la demanda crece más rápido que la oferta. El déficit acumulado de viviendas se ha intensificado en los últimos años hasta alcanzar las 750.000.

Las dificultades para acceder a la vivienda en propiedad desplazan la demanda hacia el alquiler, presionando al alza los precios y el esfuerzo de los hogares, siempre de acuerdo con el informe.

EL PRECIO SUBE UN 4,7% ANUAL

En ese contexto, el crecimiento de los precios reales de la vivienda en Baleares desde 2014 ha estado impulsado por la actividad económica, el aumento de la población y la demanda turística, situándose entre los "más intensos" a nivel nacional.

El precio real de compra ha crecido un 4,7% anual entre 2014 y 2025, muy por encima de la media nacional y solo por detrás de Madrid, mientras que el alquiler ha aumentado un 2,8% anual entre 2014 y 2024, el mayor incremento entre comunidades autónomas.

El aumento sostenido de los precios se ha traducido en un esfuerzo de acceso a la vivienda muy significativo tanto en propiedad como en alquiler, según el Banco de España.

En concreto, en 2024 los hogares baleares que no residían en viviendas de su propiedad debían destinar 13,3 años de su renta neta para adquirir su primera vivienda, mientras que aquellos que vivían de alquiler debían destinar el 30,8% de su renta neta al arrendamiento, superando los umbrales donde este esfuerzo se considera excesivo, situados en el 30% de la renta neta.

Estos niveles superan la media de España tanto en compra como en alquiler, de 6,8 años y el 26,7%, respectivamente. A nivel urbano, Palma muestra niveles muy similares de aumento de precios y esfuerzo que el conjunto del archipiélago.

EL EFECTO DE LAS VIVIENDAS TURÍSTICAS

El aumento de la demanda en el mercado de la vivienda de Baleares, siempre de acuerdo con el informe, se ha visto reforzada por la adquisición de viviendas para usos no residenciales --como las segundas residencias-- y por el alquiler turístico o de temporada.

Así, en 2025 las adquisiciones de no residentes supusieron el 23% de las compraventas en las Islas, muy por encima de la media de España (7,4%). Estas operaciones han aumentado en 13,3 puntos porcentuales entre 2007 y 2025.

En esta línea, el 10,9% del parque total de viviendas de Baleares son viviendas turísticas y de propietarios no residentes, muy por encima de la media de España (3,3%).

Las viviendas de uso turístico tienen una relevancia relativa en el área urbana de Palma de Mallorca, donde suponen el 7,6% del mercado de alquiler.

Sin embargo, al Banco de España le llama la atención que esta oferta se concentra fuera del centro de la zona turística de Palma, donde apenas supone un 0,7%. Es algo que no sucede