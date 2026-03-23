Unos 14.500 alumnos de formación profesional de Baleares realizarán estancias en empresas este año

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en su visita a la empresa Llum Magnètic. - CAIB

PALMA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 14.500 alumnos de formación profesional de Baleares realizarán estancias de Formación en Empresa u Organismo Equiparado (Fempo) a lo largo de este año, la cifra más alta registrada hasta el momento.

El conseller de Educación y Universidadades, Antoni Vera, y la directora general de Formación Professional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas, han visitado este lunes la empresa Llum Magnètic, situada en el polígono de Can Valero de Palma.

En esta empresa, tres alumnos de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen y de Desarrollo de aplicaciones web del colegio llevan a cabo sus estancias de Fempo, ha informado la Conselleria en un comunicado.

La Fempo es el nuevo sistema de formación práctica regulado por la ley de ordenación e integración de la formación profesional y por el un real decreto que obliga a incorporar formación en empresa desde el primer curso de todos los ciclos formativos.

Este modelo sustituye al antiguo módulo de Formación en Centros de Trabajo e implica una organización diferente, ya que las estancias se distribuyen a lo largo de los cursos y no solo al final, y se inician antes de haber completado toda la parte teórica.

Para hacer posible este volumen de formación en empresas y garantizar que el alumnado disponga de plazas suficientes, la Conselleria ha impulsado diversas actuaciones estructurales.

Entre ellas destaca la creación del Servicio de Convenios y Empresa, dentro de la Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa, con la función de reforzar la relación con el tejido empresarial, centralizar la gestión de convenios y apoyar a los centros en su implantación.

Este servicio también gestiona las altas y bajas en la Seguridad Social del alumnado de los centros públicos y asume la cotización correspondiente.

También se ha incorporado la figura del prospector, un profesional que actúa como enlace directo entre los centros y las empresas cuya tarea consiste en identificar y captar nuevas entidades colaboradoras, facilitar la relación con los sectores productivos y apoyar en la gestión de acuerdos y estancias.

De forma paralela, Educación ha impulsado la firma de convenios marco con grandes empresas e instituciones para que una misma organización pueda acoger alumnado de distintos centros y especialidades.

Este curso cuenta con 20.704 alumnos matriculados entre primero y segundo de formación profesional, y ya existen 4.493 acuerdos activos con empresas y organismos colaboradores.

Para garantizar que todos los alumnos puedan acceder a una estancia aunque no existan empresas disponibles en su isla, la Conselleria ha creado una nueva línea de ayudas para la movilidad interinsular, dotada con 57.300 euros.