Unas 16.000 personas utilizan la línea especial de la EMT por el eclipse y Cort resalta el éxito del dispositivo

Decenas de personas durante el eclipse solar total de 2026. - Germán Lama - Europa Press

PALMA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha destacado el éxito del dispositivo especial desarrollado en Playa de Palma con motivo del eclipse solar, hasta donde acudieron unas 16.000 personas sólo en la línea especial de la EMT, y ha resaltado que jornada se desarrolló con total normalidad y sin incidencias destacables.

En total, según el balance del Consistorio, unas 60.000 personas se concentraron en la zona para contemplar el eclipse, a las que se sumaron otras 15.000 que siguieron el fenómeno desde viviendas particulares, hoteles y restaurantes de primera línea.

En un comunicado, el Consistorio ha agradecido la labor de Policía Local de Palma, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, Emaya, EMT Palma, Cruz Roja y áreas municipales implicadas, por el trabajo desarrollado durante los meses previos en el diseño y planificación del dispositivo, así como por la coordinación y el despliegue realizado durante la jornada de ayer, que permitió que el acontecimiento se desarrollara con total normalidad y sin incidencias destacables.

"El trabajo, la planificación y la coordinación de todos los servicios que han participado en este dispositivo han sido fundamentales para garantizar el normal desarrollo de una jornada de estas características y permitir que la ciudadanía pudiera disfrutar del eclipse con seguridad y tranquilidad", ha destacado el regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Llorenç Bauzá.

En esta misma línea, ha agradecido especialmente el civismo y la responsabilidad demostrados por la ciudadanía, que respondió de manera ejemplar ante una jornada que congregó a decenas de miles de personas, así como la colaboración de los establecimientos y comercios de Playa de Palma, que contribuyeron igualmente al buen desarrollo de la jornada.

"El balance es muy positivo y queremos agradecer a todas las personas y profesionales que hicieron posible que miles de ciudadanos pudieran disfrutar de este acontecimiento histórico de forma segura, ordenada y con normalidad", ha incidido el regidor.

LÍNEA ESPECIAL DE EMT PALMA

Con motivo del eclipse, la EMT Palma habilitó la línea especial '00-Eclipse', que desde las 12.00 horas unificó los servicios de las líneas L23, L25 y L35 para reforzar la conexión entre Palma y s'Arenal.

El servicio circuló con una frecuencia aproximada de cinco minutos desde la parada inicial de Marquès de la Fontsanta-plaza de Espanya hasta s'Arenal-Balneari 5.

En total, 16.000 usuarios utilizaron este servicio, que realizó más de 150 expediciones.

DISPOSITIVO ESPECIAL DE LIMPIEZA

También la empresa municipal Emaya ha desarrollado, por su parte, un intenso dispositivo especial de limpieza, que ya empezó a lo largo del día de ayer y ha continuado este jueves, a partir de las 04.00 horas.

El resultado ha sido la recogida de un total de cuatro toneladas de residuos. Las zonas donde han actuado los operarios de Emaya son las de Can Pere Antoni, paseo de Es Molinar, Ciutat Jardí y Playa de Palma, que son las que han registrado, en el caso de Palma, una mayor afluencia de personas interesadas en contemplar presencialmente el fenómeno del eclipse.

De esta forma, desde esta madrugada, Emaya ha intervenido en dichas localizaciones para dejar las calles y vías públicas en buenas condiciones, además de efectuar un correcto mantenimiento de las papeleras.

Para ello, la empresa municipal ha movilizado a un equipo formado por 28 trabajadores, seis barredoras pesadas y 11 unidades para el vaciado de papeleras.

Igualmente, ya a lo largo del día de ayer, Emaya fue preparando los espacios destinados a acoger una mayor concurrencia de personas, a través de la distribución de 150 unidades de cubos de refuerzo para la recogida de basura y desperdicios. Al mismo tiempo, el servicio ordinario de limpieza ha prestado especial atención a estas zonas.