El 17% de las viviendas del parque de Baleares tienen menos de cinco años de antigüedad

Archivo - Una vivienda en venta, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 17% de las viviendas del parque de Baleares tiene menos cinco años de antigüedad, el tercer porcentaje más elevado del país, según un informe de pisos.com.

El archipiélago se sitúa así como una de las comunidades autónomas con menor envejecimiento de las viviendas por detrás de Murcia (22%) y la Comunidad Valenciana (20%) y por delante de Andalucía (15%) y Canarias (15%).

Todas estas regiones, ha señalado el portal inmobiliario en un comunicado, ha experimentado importantes desarrollos urbanísticos en las últimas décadas impulsados por la demanda tanto turística como residencial.

Por lo que respecta al análisis de los precios por antigüedad, en Baleares las viviendas de entre cinco y diez años alcanzan los 690.850 euros, el precio más elevado del mercado español en este segmento.

Una vivienda de 90 metros cuadrados con más de 50 años en el archipiélago, por su parte, asciende hasta los 409.497 euros, solo por detrás de los 690.850 euros de Madrid.

"El envejecimiento del parque inmobiliario español refleja décadas de construcción insuficiente y evidencia la urgente necesidad de rehabilitación energética", ha sostenido el director de estudios de pisos.com, Ferran Font.

A su parecer, las administraciones deberían dar incentivos para la renovación de viviendas antiguas mientras impulsan la construcción de nueva vivienda asequible que "rejuvenezca un parque excesivamente envejecido".