Unas 200 personas asisten al seminario sobre el Internet de las Cosas en el Parc Bit

Publicado 30/11/2018 16:46:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas han asistido al 'Seminario Internacional de Innovación y Turismo INTO' dedicado al Internet de las Cosas (IoT) celebrado este jueves y viernes en el ParcBit.

En un comunicado emitido por la organización, se ha explicado que la primera jornada fue de carácter más académico y empezó con una conferencia del director de Transformación Digital y IoT de Huawei, Koby Leby, quien disertó sobre el "estado del arte del IoT" en el ámbito mundial.

Las dos sesiones de la primera jornada, moderadas por Marta Jacob, miembro también del comité científico del INTO, contaron con intervenciones de expertos internacionales como la directora y fundadora de Hospitality Innovation and Technology Lab a la University West Virginia, Ajay Aluri, y la directora del Center for Tourism and Leisure Management (CTLM), Marianna Sigala.

Durante la segunda jornada, más orientada al mundo empresarial se han realizado dos sesiones "más prácticas", como 'IoT y la Experiencia turística', moderada por el fundador y CEO de Som Hotels, Joan Enric Capellà, y '5G & IoT', moderada por el presidente de Turistec Jaume Monserrat.

Esta segunda jornada, ha acabado con una sesión organizada por la Cámara de comercio, que tuvo como objetivo "explorar el potencial de compartir economía para el crecimiento de las pymes europeas y las empresas sociales (SE)" en sectores relacionados con el turismo sostenible y el patrimonio cultural.

Asimismo, durante el cierre de la jornada se ha llevado a cabo una mesa redonda y un debate con las conclusiones finales y las tendencias de futuro del sector.

Durante estos dos días, además de las diferentes sesiones, se ha promovido un 'showroom' con empresas destacadas del sector IoT como Eturistic, Modo, Arantia TV, Ecar, y Nuuk que han mostrado sus novedades.

Además, se ha desarrollado la segunda edición del 'Brokerage Event' --organizado por la red Europe Enterprise Network--, a través de la cual se han facilitado una veintena de reuniones bilaterales con agentes internacionales de diferentes países como Rumanía, Australia o Perpiñán.