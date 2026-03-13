Unas 200 personas protestan contra el desalojo de la antigua prisión de Palma y reclaman una alternativa real

Concentración en la antigua cárcel de Palma - EUROPA PRESS

PALMA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas se han concentrado este viernes frente a la antigua prisión de Palma en contra del desalojo de las personas que viven en ella y para reclamar una alternativa habitacional real.

La protesta ha sido convocada por casi medio centenar de colectivos y organizaciones, que han criticado que el Ayuntamiento de Palma pretenda ejecutar el desalojo del inmueble, de titularidad municipal y donde el Consell de Mallorca tiene previsto construir una rotonda, sin que los residentes tengan una alternativa residencial real.

"El Ayuntamiento está condenando a 200 personas a vivir en la calle", han denunciado en el manifiesto, en el que han advertido que esta situación es consecuencia de dificultad para acceder a una vivienda que afecta a toda la clase trabajadora.

Uno de los manifestantes ha calificado el desalojo como un "despropósito". "Las instituciones no tienen ni alma, ni corazón ni un mínimo de empatía", ha lamentado Andrés. Otra de las vecinas que ha acudido a la protesta lo ha hecho bajo la convicción de que se trata de una "injusticia".