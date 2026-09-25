Unas 200 personas realizan entrevistas de trabajo para Primark en una jornada de PalmaActiva. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas han participado recientemente en una jornada de entrevistas de trabajo para Primark organizada por PalmaActiva, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Palma.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer, ha explicado que las jornadas de selección son una iniciativa de PalmaActiva que facilita el contacto directo entre personas que buscan empleo y empresas que necesitan incorporar personal.

En el marco de estas jornadas, PalmaActiva acompaña a las empresas durante las distintas fases del proceso de selección. En este sentido, difunde las ofertas a través de sus redes sociales, realiza una primera selección de candidaturas a partir de los currículums recibidos, contacta con las personas seleccionadas y pone a disposición de las empresas un espacio para llevar a cabo las entrevistas.

La jornada de este año es la cuarta que Primark organiza en PalmaActiva. La compañía ya había recurrido a la Agencia de Desarrollo Local para sus procesos de selección en 2023, 2024 y 2025. En lo que va de año, PalmaActiva ha organizado una decena de jornadas de selección de personal, gracias a las cuales más de 700 personas han podido realizar entrevistas de trabajo con empresas.