Unas 200.000 personas siguen pendientes de la resolución de una causa judicial en Baleares, el doble que en la sanidad

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Palma, a 24 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unas 200.000 personas seguían pendientes de la resolución de la resolución de un caso judicial al cierre de 2025, una cifra que prácticamente dobla las listas de espera de la sanidad pública y que se mantiene estable respecto al año anterior.

Así se desprende de la memoria judicial de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que este miércoles ha sido presentado en una rueda de prensa por su presidente, el magistrado Carlos Gómez.

En el conjunto de los órganos judiciales del archipiélago ingresaron el año pasado 200.295 asuntos (+0,15%), se resolvieron 194.034 (+1,83%) y quedaron pendientes 120.891 (+8,84%).

En la jurisdicción civil ingresaron 88.635 asuntos (+0,34%) y se resolvieron 86.145 (+7,74%); en la penal ingresaron 98.238 (+0,27%) y se resolvieron 96.071 (-1,89%); en la contencioso-administrativa ingresaron 3.815 (-16,32%) y se resolvieron 3.873 (-18,55%); y en la social ingresaron 9.607 (+5,14%) y se resolvieron 7.944 (+0,34%).

De este modo, quedaron pendientes 69.398 asuntos civiles (+3,56%), 34.573 penales (+19,83%), 7.031 contenciosos-administrativos (-0,33%) y 9.889 sociales (+21.23%).

Gómez, de forma aproximada, ha extrapolado que estas cifras suponen que hay alrededor de 200.000 personas pendientes de la resolución de una causa judicial en Baleares, una cifra que prácticamente dobla la de las listas de espera sanitarias y se mantiene estable respecto a 2024.

"Esto es un problema para la ciudadanía que quiere ejercitar sus derechos", ha admitido el presidente del TSJIB, quien ha puesto el foco en las jurisdicciones social y civil.

Estas, ha apuntado, son las que más impacto tienen sobre el ciudadano medio, pues resuelven problemas "que todo el mundo puede tener" como un accidente de tráfico, un inquilino que no paga el alquiler o un seguro que no para una reparación.

Gómez, preguntado por la percepción que los jueces tienen acerca de estos retrasos en la celebración y resolución de las causas, ha admitido que ninguno está "muy contento", del mismo modo que tampoco lo están los médicos que tienen que postergar las pruebas a sus pacientes.

"Pero somos conscientes de que la administración de Justicia siempre ha sido así, porque cuando se instauró al democracia no se hicieron grandes inversiones en materia de justicia. Necesitamos mucho dinero, se van haciendo esfuerzos pero nunca llegamos la situación que todo el mundo querría", ha reconocido.

FIN AL "AGUJERO NEGRO" EN LOS CONTENCIOSOS

El magistrado ha puesto el foco en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde la reducción de los asuntos registrados (-16,32%) ha dado "un respiro" a los jueces tras varios años en los que se había producido "una especie de agujero negro".

No obstante, esta reducción de las causas que han ingresado no se ha traducido en un aumento de las resoluciones, que han caído un 18,55%.

Esto se debe, ha explicado, a que con la creación del cuarto juzgado de lo contencioso se retiraron los tres jueces de refuerzo que había anteriormente. Antes había seis jueces para tres juzgados y ahora, cuatro para cuatro.

"Se ha traducido en una reducción de la productividad, pero se ha compensado con que han entrado menos asuntos", ha subrayado el presidente del TSJIB.

También se ha detenido en las cifras de los juzgados de violencia sobre la mujer, donde se han registrado 532 asuntos civiles (-7,32%), se han resuelto 560 (+8,11%) y han quedado pendientes 187 (-41,74%). Más numerosos han sido los asuntos penales, con 5.690 registrados (-2,17%), 5.570 resueltos (-7,24%) y 1.338 pendientes (+9,85%).

El magistrado ha celebrado que con la creación de un cuarto juzgado de violencia contra la mujer se vaya a garantizar que siempre pueda haber uno de guardia. A su parecer, la asunción de la competencia sobre delitos contra la libertad sexual y trata de seres humanos no tiene por qué provocar más atasco en la tramitación de las causas.

SIGUEN FALTANDO MÁS JUECES

Otros datos destacados de la memoria judicial son la tasa de litigiosidad, que en Baleares se sitúa en 160,04 asuntos por cada 1.000 habitantes, por encima de la media nacional, que es de 153,70.

"En Baleares hay una economía que funciona, una población flotante muy importante, que genera conflictividad y asuntos en todos los órdenes jurisdiccionales, y eso no se tiene en cuenta a la hora de planificar el número de jueces necesarios", ha apuntado Gómez.

Precisamente el número de jueces por cada 100.000 habitantes se sitúa en los 11,8, ligeramente por encima del promedio estatal, de 11,55.

Esto se debe, ha explicado, a la existencia de determinados juzgados que, pese a no tener una elevada carga competencial, existen para salvar la doble o triple insularidad de las islas del archipiélago.

En cualquier caso, siempre de acuerdo con la memoria, Baleares necesitaría la creación de ocho secciones de lo civil de la Audiencia Provincial y 32 órganos unipersonales para ajustarse a los criterios establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Solo en los juzgados de primera instancia se necesitarían 16 nuevos jueces, casi el doble de los 23 que ya hay, a quienes Gómez ha agradecido el "esfuerzo extraordinario" para "salvar la situación".

LA INSPECCIÓN EN LA AUDIENCIA PROVINCIAL

El magistrado también se ha referido a la inspección que el CGPJ realizó en las secciones penales --la Primera y la Segunda, pero especialmente esta última-- de la Audiencia Provincial a raíz de los acusados retrasos que acumulaban.

Aunque el informe es reservado, Gómez ha reconocido que se detectó una "situación difícil" en ambas secciones, aunque en ningún momento se apunta a la responsabilidad de ninguno de los dos últimos presidentes de la Audiencia.

El CGPJ realizó una serie de recomendaciones para solventar esta situación, algunas de las cuales ya se han puesto en marcha, como "redoblar esfuerzos" para señalar más asuntos.

A la vuelta de la Semana Santa la Sección Segunda está trabajando de manera desdoblada "como si fueran dos secciones diferentes" para celebrar más juicios. Esta situación se mantendrá durante los próximos seis meses, aproximadamente.

El presidente del TSJIB ha asegurado que en los próximos meses se pondrán en marcha nuevas medidas derivadas de las recomendaciones propuestas por el CGPJ, pero no ha querido detallarlas.