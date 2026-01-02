El 2025 fue el segundo año con menos incendios forestales en Baleares de las últimas décadas

Archivo - Un incendio forestal - CAIB

PALMA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha cerrado el 2025 con uno de los mejores balances de incendios forestales de las últimas décadas, tanto por el número de siniestros como por la superficie forestal afectada, consolidando 2025 como el segundo mejor año desde que existen registros (1974) en superficie quemada.

Durante el año se han registrado 82 incendios forestales en todo el archipiélago, con una superficie total afectada de 17,1 hectáreas, de las cuales 13,4 corresponden a vegetación desarbolada y 3,7 a vegetación arbolada.

Estas cifras se sitúan muy por debajo de la media de los últimos diez años (88 incendios y 148 hectáreas quemadas anuales), según ha destacado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural este viernes.

Por islas, Mallorca concentra el 48 por ciento de las igniciones, con 39 incendios forestales, seguida de Ibiza, con 26 incendios (32 por ciento del total). Menorca, con nueve incendios (11 por ciento), y Formentera, con ocho, (10 por ciento), son las islas con menos siniestros registrados durante el año.

Asimismo, la mayor parte de los incendios se han producido durante la época de peligro alto, entre el 1 de mayo y el 15 de octubre, cuando se han registrado 60 incendios, que han afectado a 15,8 hectáreas. Estos incendios representan el 97 por ciento de la superficie total quemada durante todo el año.

En cuanto a la gravedad de los siniestros, solo un incendio ha alcanzado el nivel de IGP1, debido a su proximidad a un núcleo urbano. Se trata del incendio de sa Talaia de Sant Antoni de Portmany (Ibiza), ocurrido el 30 de julio, que quedó en conato.

A falta de cerrar las investigaciones definitivas, el 96 por ciento de los incendios forestales han sido causados por la actividad humana, ya sea por negligencias, accidentes o actos intencionados, mientras que solo el 4 por ciento han tenido un origen natural, principalmente por rayos.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, que ha agradecido la labor y dedicación de todo el personal del operativo interinsular de incendios forestales (OIIF), ha destacado que "estos datos, en gran parte, y teniendo también en cuenta el factor suerte, son el resultado del trabajo constante en sensibilización, prevención, coordinación y respuesta rápida ante los incendios forestales".

No obstante, ha advertido que no hay que "relajarse" porque el contexto de cambio climático actual incrementa el peligro año tras año.

Igualmente, Simonet ha puesto en valor las cerca de 500 hectáreas efectuadas este año por parte de la Conselleria para la prevención de incendios forestales. "Los fuegos se apagan durante el invierno, por eso los trabajos de prevención, como las fajas forestales, son uno de los principales ejes de actuación del Govern", ha destacado.

En este sentido, ha recordado que en diciembre se publicó la nueva convocatoria de ayudas destinadas a la prevención de incendios forestales (PIFO) y a la gestión activa de los bosques para los años 2025 y 2026.

La resolución aprueba una dotación inicial de 1,5 millones de euros para la convocatoria de 2025, con posibilidad de incremento adicional si fuera necesario.

Según Simonet, esta línea de subvenciones permite que los propietarios y gestores de fincas forestales puedan realizar actuaciones que contribuyan a reducir el peligro de incendios y a restaurar los daños provocados por fenómenos naturales.

También ha hecho un llamamiento a la corresponsabilidad, subrayando que "es imprescindible" seguir incentivando a los propietarios forestales, a los gestores del territorio y al resto de administraciones para que continúen trabajando conjuntamente en la prevención de incendios y en la gestión activa del paisaje, "clave para disponer de territorios más resilientes frente al fuego".

Por su parte, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha considerado "fundamental" recordar que, aunque los incendios más peligrosos y extensos suelen producirse durante la época de peligro alto, la posibilidad de un incendio forestal existe durante todo el año.

Por ello, ha apuntado, es clave disponer de un operativo interinsular dimensionado a las características de Baleares, así como insistir en la importancia de la autoprotección, la prevención, la gestión forestal activa y la sensibilización ciudadana, especialmente en las zonas de interfaz urbano-forestal.

PREVENCIÓN DE INCENCIOS

Durante 2025 el Govern ha iniciado la campaña de quemas controladas para prevenir incendios forestales. En concreto, la primera actuación se llevó a cabo en el sector de ses Jonqueres Veres, dentro del Parque Natural de s'Albufera de Mallorca, donde se gestionaron unas cuatro hectáreas.

De cara a 2026, la Conselleria prevé intensificar la prevención, con más quemas prescritas en zonas estratégicas de Mallorca -en los municipios de Calvià, Escorca, Pollença, sa Pobla y Muro- y de Menorca -Ferreries y es Mercadal-.

En total, se gestionarán más de 60 hectáreas mediante actuaciones que ejecutará el personal especializado del OIIF, lo que permitirá reducir el combustible forestal, mejorar la respuesta operativa y reforzar la resiliencia ecológica de los paisajes forestales de Baleares.