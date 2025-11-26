Los 24 colegios de Baleares que participan en la XI edición de RetoTech reciben los kits de robótica para los proyectos

El conseller de Educacación y Universidades, Antoni Vera, y el director de Endesa en Baleares, Martí Ribas, en el acto de entrega de los kits del programa RetoTech - CAIB

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 24 centros educativos de Baleares que participan en la XI edición de RetoTech de Fundación Endesa han recibido este miércoles los kits de robótica para preparar sus proyectos tecnológicos.

Según ha informado Endesa y la Conselleria de Educación y Universidades en sendas notas de prensa, los kits los han entregado el director de la compañía en Baleares, Martí Ribas, y el conseller de Educación, Antoni Vera.

Así, se ha realizado un acto de entrega simbólica en el colegio Balmes de Palma que ha contado también con la participación del director del centro, Víctor Castillo y del responsable de proyectos de la Fundación Endesa, Miquel Ángel Marín, entre otros.

El programa RetoTech promueve el emprendimiento tecnológico y el estudio de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre los jóvenes de centros educativos de Baleares, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Catalunya, Extremadura y Canarias, así como de Portugal.

Así, insta a los centros educativos a desarrollar durante el año escolar un proyecto tecnológico que incluya robótica y esté enfocado a resolver problemas de su entorno escolar o social.

Los profesores de cada centro educativo seleccionado cuentan con formación centrada en los dos bloques del programa: robótica y programación. Además de estos dos bloques, la iniciativa ha contribuido a integrar la innovación tecnológica en el aula, fomentando un aprendizaje práctico y conectado con la realidad actual del alumnado.

El director de Endesa en las Islas ha destacado que en RetoTech se busca que "la tecnología deje de ser solo un concepto y se convierta en una experiencia que impulse talento y la creatividad de los jóvenes".

"Nuestro compromiso es que los estudiantes no solo comprendan la innovación, sino que aprendan a aplicarla para generar soluciones reales que mejoren su entorno y contribuyan a un futuro más inteligente y sostenible", ha resaltado Ribas.

En esta edición, la Fundación Endesa ha seleccionado 286 centros educativos para participar en el programa, 24 de los cuales son de Baleares. En concreto, ocho son grupos de primaria y 16 de secundaria.

La Fundación Endesa otorgará un total de 24 premios a los mejores proyectos desarrollados en esta edición, que se presentarán al finalizar este curso escolar. Asimismo, tres serán los premios Fundación Endesa, de carácter nacional, mientras que se entregarán 14 premios profesor en el ámbito autonómico, dos para cada comunidad.