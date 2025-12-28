Los 25 evacuados por el incendio de Sa Coma al polideportivo municipal son realojados en unos apartamentos turísticos

Imagen del vehículo estacionado en el aparcamiento en el que se ha iniciado el fuego - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las en torno a 25 personas evacuadas, este sábado, con motivo del incendio en un parking en el sótano de un edificio en Sa Coma (Sant Llorenç des Cardassar), a la sala polivalente del polideportivo municipal han sido finalmente realojadas, por el Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar, en unos apartamentos turísticos.

Según han informado fuentes consistoriales a los medios de comunicación, este mismos sábado el Ayuntamiento de Sant Llorenç contactó con los propietarios de unos apartamentos turísticos en el centro de Sa Coma para poder realojar allí a estas en torno a 25 personas hasta, al menos, el viernes de la próxima semana.

En concreto, han precisado, el Ayuntamiento ha realojado en 11 apartamentos a un total de 11 núcleos familiares, con la previsión de que puedan permanecer allí hasta pasado Año Nuevo, ya que sus viviendas están precintadas al hallarse en el edificio de apartamentos afectado por el incendio de este sábado.

Estas 11 familias llevan desde este sábado, sobre las 20.30 horas, completamente realojadas, han asegurado las fuentes consistoriales consultadas, porque, han recordado, el edificio donde residen se ha visto afectado a nivel de suministros, por lo que no hay agua ni luz.

Para valorar el estado del edificio, este lunes, 29 de diciembre, a primera hora, el arquitecto del Ayuntamiento de Sant Llorenç visitará el bloque de apartamentos, han añadido finalmente.

UNAS 50 PERSONAS PASAN SU PRIMERA NOCHE FUERA DE SUS VIVIENDAS

Hay que recordar que en torno a unas 50 personas han pasado su primera noche fuera de sus viviendas --una 25 en los apartamentos habilitados por el Ayuntamiento de Sant Llorenç y la otra mitad en casas de familiares--, después de que este sábado, en torno a las 07.30 horas, un incendio se declarara en el sótano de un edificio de apartamentos ubicado en la calle Ficus de Sa Coma, con un parking subterráneo donde el fuego se ha iniciado en un vehículo híbrido.

Según explicó el oficial jefe de Bomberos de Mallorca, Xisco Bonnín, este sábado a la prensa, el parking donde estaba estacionado el vehículo en el que se originó el fuego "es común a dos bloques" de edificios que forman un complejo de apartamentos.

El bloque de pisos más afectado por el incendio está formado por cuatro escaleras con diez viviendas cada una y "ha sido completamente desalojado", apuntó posteriormente Bonnín. Mientras, el otro bloque, "más pequeño, con aproximadamente unas 30 viviendas", apenas se vio finalmente afectado por el incendio, de modo que este mismo sábado fue "realojado" y sus vecinos pudieron "entrar en sus viviendas".

Por su parte, el director insular de Emergencias, Joan Fornàs, explicó que, según las primeras valoraciones, las en torno a 50 personas desalojadas no podrán regresar a sus casas hasta dentro de cuatro o cinco días, debido a "los daños estructurales" que se han registrado en el edificio más afectado, el de 40 viviendas, "ya que todo el sótano se ha quemado" y "aún quedan rescoldos dentro de las viviendas", por lo que este bloque y el parking "permanecerán totalmente precintados hasta que acudan el arquitecto y aparejador del Ayuntamiento de Sant Llorenç", previsiblemente este lunes.

UN TOTAL DE 23 PERSONAS, AFECTADAS POR INHALACIÓN DE HUMO

Asimismo, hay que recordar que debido a este suceso, un total de 23 personas resultaron intoxicadas por inhalación de humo, de las cuales 19 fueron asistidas 'in situ' y dadas de alta y cuatro, trasladadas al Hospital de Manacor en estado leve.

Entre los intoxicados hubo dos agentes de Guardia Civil y cinco policías locales, que fueron los primeros en llegar al lugar donde ocurrieron los hechos y, por tanto, en iniciar la evacuación.

En el dispositivo participaron 30 bomberos de los parques de Manacor, Alcúdia y Artà, que trabajaron en las tareas de extinción, control del humo y ventilación del edificio. También, agentes de Guardia Civil y policías locales de Sant Llorenç des Cardassar y de Manacor y, por parte de SAMU 061, una ambulancia de soporte vital avanzado, tres de soporte vital básico, un vehículo de intervención rápida, un delta jefe de guardia y un vehículo de logística.

El incendio fue controlado y extinguido este mismo sábado. Y, para evitar la reactivación del fuego, pasadas las 14.00 horas, Bomberos retiró el vehículo afectado al exterior, como medida de precaución.

La Guardia Civil continúa investigando las causas del incendio.