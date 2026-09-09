Unas 30 educadoras de las 'escoletes' inician el curso 2026-2027 con una protesta frente al Parlament

Concentración de las educadoras 0-3 frente al Parlament. - EUROPA PRESS

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de educadoras de las 'escoletes' se han concentrado este miércoles a las puertas del Parlament, para reclamar distintas mejoras salariales y de condiciones laborales un día antes de empezar el curso escolar 2026-2027.

La protesta forma parte de un calendario de movilizaciones que arrancará este jueves concentraciones y manifestaciones simultáneas en Palma, Eivissa y Maó, en las que se pedirá aumentos de sueldo, la bajada de las ratios y la introducción de una pareja educativa, entre otras reivindicaciones.

La responsable de la Enseñanza Privada y Concertada de CCOO, Pepa Ramis, ha pedido que haya una sola tabla salarial para toda la educación de 0 a 3 años, sin distinciones por islas y la revisión del Decreto de Mínimos.

Por su parte, el representante de UGT para la Enseñanza Privada y Concertada, Jaume Coll, ha indicado que piden una mesa específica para negociar las condiciones laborales y económicas del sector, puesto que las aulas están "llenas" y las educadoras "no dan a basto". Igualmente, ha pedido que en la jornada laboral haya una serie de horas lectivas y otras horas destinadas a preparar las clases.

Por este motivo, ha criticado que la firma de un convenio autonómico es "difícil" si la patronal "no se quiere sentar a negociar" con los sindicatos. De este modo, ha sugerido que, hasta que se firme este nuevo marco laboral, se firmen acuerdos para "unificar el sector".

La portavoz del STEI en el sector 0-3, Sandra Serra, ha advertido que las educadoras seguirán el curso "movilizadas" y ha destacado que, al principio, hubiera voluntad del Govern de "acercar posturas".

Pese a que ha reconocido que este miércoles se aprueba un decreto para la mejora de las condiciones laborales, ha puntualizado que esta solo afectaría a la concertada y solo a las maestras, de manera que las educadoras seguirían con un sueldo "cercano al salario mínimo interprofesional".

Las mejoras que plantean sería equiparar la etapa 0-3 al resto con el mismo calendario escolar y la misma jornada, con una diferenciación de horas lectivas y complementarias.

Asimismo, ha alertado de las ratios "elevadísimas" a las que se enfrentan las educadoras, que atienden a siete bebés por aula en el tramo de 0 a 1 año, 12 bebés en el de 1 a 2 años y 18 bebés en el de 2 a 3 años. "Si hacen esta labor es por su dedicación pero están muy explotadas y cansadas", ha alegado.

En representación de la Xarxa 0-3, Mercè Leo ha avanzado que este jueves las educadores comenzarán en curso portando camisetas amarillas reivindicativas, debido a que la medida que se aprobará este miércoles en el Parlament es "del todo insuficiente".

La dirigente sindical ha explicado que la realidad de las aulas es "compleja", con niños que cada vez necesitan una educación "más individualizada" y con casos de "necesidades especiales", que vienen derivados de Servicios Sociales.

En esta línea, ha puntualizado que para las educadoras es "muy frustrante" que no puedan ofrecer esta educación personalizada por las "ratios muy elevadas" y porque el sistema "no les da los recursos que necesitan".

A la protestas de este jueves, le seguirán nuevas convocatorias el 18 y 25 de septiembre y culminarán con la convocatoria de una huelga general en el sector 0-3 que hay planteada a nivel nacional para el 6 de octubre, si no hay cambios normativos.