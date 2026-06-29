Unos 30 municipios y 2.500 establecimientos de Baleares se suman este verano al movimiento Banderas Verdes de Ecovidrio. - CAIB

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 municipios y cerca de 2.500 bares, restaurantes y establecimientos hoteleros de Baleares se suman este verano al movimiento Banderas Verdes de Ecovidrio.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha asistido este lunes en Palma a la presentación de la séptima edición de la iniciativa, que reconoce el compromiso de los municipios costeros y del sector de la hostelería con el reciclaje de envases de vidrio y la economía circular.

En el acto también han participado el subdirector de Gerencias de la Zona Este de Ecovidrio, Roberto Fuentes, y el coordinador de la entidad en las Islas, Iván Tolsá, quienes han presentado las principales novedades de la campaña de este año.

En esta edición, 27 municipios y cerca de 2.500 bares, restaurantes y establecimientos hosteleros del archipiélago competirán por conseguir una de las dos Banderas Verdes que Ecovidrio concede a la comunidad autónoma.

Además, se reconocerá a los establecimientos más comprometidos con la sostenibilidad y las buenas prácticas medioambientales. Los ganadores del año pasado, Capdepera y Formentera, intentarán revalidar este distintivo.

Durante la presentación también se han puesto en valor los resultados obtenidos en la edición anterior. Gracias a la implicación de los municipios y del sector hostelero, en 2025 se recogieron más de 15.800 toneladas de envases de vidrio en Baleares.

Este reciclaje permitió evitar la emisión de más de 9.100 toneladas de CO2, ahorrar 11.200 MWh de energía y evitar la extracción de más de 18.900 toneladas de materias primas.