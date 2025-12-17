Unas 30 personas esperan ingreso en Son Espases, donde ya se han abierto ocho camas más para hacer frente a la gripe

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unas 30 personas están este miércoles en espera para ser ingresadas en el Hospital Universitario Son Espases, donde ya se han habilitado ocho camas extras dentro del plan de contingencia para responder al incremento de ingresos por los virus respiratorios.

Desde el Hospital han confirmado a Europa Press que este mediodía había 33 pacientes esperando cama, después que UGT haya alertado de la situación de "saturación" que vive el servicio de urgencias de este centro hospitalario.

Asimismo, han apuntado que el plan de contingencia del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) está en marcha y que, en el caso de Son Espases, se han habilitado ocho camas más. Según han explicado, a medida que empieza a subir la presión se pueden ir activando más camas.

Cabe recordar que la semana pasada el Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas informó de que Baleares continuaba en una fase ascendente de la onda epidémica de gripe.

En concreto, en la semana entre el 1 y el 7 de diciembre se registraron 65 contagios por cada 100.000 habitantes frente a los 37,3 contagios por ese mismo segmento poblacional en la semana precedente.

Así, el IbSalut tiene en marcha el plan de contingencia que, en total, podrá activar durante los meses de invierno 215 camas hospitalarias para hacer frente al incremento de actividad y de los ingresos desde las urgencias de los hospitales de las Islas debido al aumento del número de afectados por virus respiratorios.

Por centros, contempla la habilitación, si fuera necesario, de 70 camas en el Hospital Universitario Son Espases, 57 camas en el Hospital Universitario Son Llàtzer, nueve camas en el Hospital de Manacor, 20 camas en el Hospital Mateu Orfila y 19 camas en el Hospital Can Misses.

Además, el plan establece que esta ampliación implicará la contratación de profesionales de diferentes categorías, como médicos, celadores, enfermeros y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.