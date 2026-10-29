Hasta 30 personas hacinadas en Manacor: camas en los pasillos, sin retrete y en condiciones extremadamente deficientes

Algunas de las camas situadas en los pasillos. - CAIB

PALMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y personal del servicio de inspección de vivienda del Govern han localizado en Manacor una vivienda sobreocupada en la que convivían hasta 30 personas con graves deficiencias de salubridad, higiene y condiciones de habitabilidad extremadamente deficientes.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha señalado este jueves en un comunicado que, durante una inspección conjunta entre los agentes y los técnicos realizada la semana pasada, se localizaron e identificaron a nueve personas, que declararon que pueden ser hasta 30 los convivientes hacinados en la vivienda.

En concreto, se detectaron 24 camas, algunas incluso instaladas en los pasillos, y dos habitaciones cerradas con candado. El inmueble carecía, además, de elementos tan básicos como un retrete.

De acuerdo con las declaraciones de las personas identificadas, a todas ellas se les cobraba por alquilar una cama en la vivienda. A falta de realizar las comprobaciones oportunas, estas personas afirmaron que pagaban cantidades diferentes entre los 100 y los 200 euros mensuales.

El Govern ha abierto diligencias para la posterior apertura de un expediente sancionador. La Conselleria ha recordado que la sobreocupación de viviendas está tipificada como una infracción muy grave, que se sanciona con multas de 30.001 a 90.000 euros.

A través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, el Govern tiene abierto un canal de denuncias en el portal web de la CAIB, con lo que la ciudadanía cuenta con una vía para comunicar posibles irregularidades en materia de vivienda.