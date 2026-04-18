Unos 300 profesionales de la educación participan en una jornada sobre convivencia en centros educativos. - CAIB

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar (Convivèxit) de la Conselleria de Educación y Universidades ha celebrado este sábado una jornada formativa dirigida al profesorado de Baleares para promover entornos educativos seguros, inclusivos y emocionalmente saludables, a partir del refuerzo de la convivencia, el bienestar y la coeducación en los centros educativos.

La jornada, titulada 'Transformando miradas', ha contado con la participación de unos 300 profesionales de la educación, mayoritariamente coordinadores de bienestar y protección, agentes de coeducación, orientadores, psicólogos y docentes de diferentes etapas educativas.

Al acto también han asistido la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera; la directora general de Familias, Infancia, Juventud y Diversidad, Catalina Isern; la directora general de Salud Mental, Carme Bosch, y la directora del IdDoba, Catalina Salom.

PONENCIAS Y CONTENIDOS

El programa incluye ponencias, entrevistas en directo y la presentación de experiencias del tercer sector, estructuradas en torno a los tres ejes que vertebran la acción de Convivèxit convivencia, bienestar y coeducación.

En el ámbito de la convivencia, Cristina Gutiérrez ha abierto la jornada con una ponencia centrada en la comunicación asertiva como herramienta transformadora de la convivencia dentro de la comunidad educativa.

A continuación, el periodista Joan Cabot ha entrevistado al psiquiatra Francisco Villar, con quien ha abordado cuestiones clave sobre salud mental y prevención del suicidio en el ámbito educativo.

En cuanto a la diversidad y la coeducación, Leo Mulió ha hablado sobre la realidad del alumnado trans en los centros educativos, mientras que Isa Duque ha ofrecido una ponencia sobre la prevención de las violencias machistas y el acompañamiento a las nuevas generaciones desde una mirada educativa y comunitaria.

La jornada también ha dado voz a experiencias y proyectos del tercer sector que trabajan en todo el archipiélago balear, con la participación de la Fundación IRES, la Asociación Andiara y La Lioparda Teatre, que han presentado iniciativas aplicables a los centros educativos.

La clausura corre a cargo de Gÿe, con una propuesta cultural y pedagógica que pondrá el punto final a la jornada.

Entre los objetivos específicos de la iniciativa destacan el desarrollo de competencias en comunicación asertiva y gestión de conflictos dentro de la comunidad educativa; la provisión de herramientas prácticas para la detección y el acompañamiento de situaciones de malestar emocional y de riesgo en el alumnado, y la sensibilización sobre la diversidad afectivo-sexual y de género.

También se trata el fomento de prácticas educativas inclusivas; la prevención de las violencias machistas desde una perspectiva educativa y comunitaria; la difusión de experiencias y recursos del tercer sector aplicables a los centros educativos; y el impulso de la creación de una red entre profesionales para compartir conocimiento y buenas prácticas.