Unos 300 profesionales de la educación participan en una jornada sobre convivencia en centros educativos

Unos 300 profesionales de la educación participan en una jornada sobre convivencia en centros educativos.
Unos 300 profesionales de la educación participan en una jornada sobre convivencia en centros educativos. - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: sábado, 18 abril 2026 16:17
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PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar (Convivèxit) de la Conselleria de Educación y Universidades ha celebrado este sábado una jornada formativa dirigida al profesorado de Baleares para promover entornos educativos seguros, inclusivos y emocionalmente saludables, a partir del refuerzo de la convivencia, el bienestar y la coeducación en los centros educativos.

La jornada, titulada 'Transformando miradas', ha contado con la participación de unos 300 profesionales de la educación, mayoritariamente coordinadores de bienestar y protección, agentes de coeducación, orientadores, psicólogos y docentes de diferentes etapas educativas.

Al acto también han asistido la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera; la directora general de Familias, Infancia, Juventud y Diversidad, Catalina Isern; la directora general de Salud Mental, Carme Bosch, y la directora del IdDoba, Catalina Salom.

PONENCIAS Y CONTENIDOS

El programa incluye ponencias, entrevistas en directo y la presentación de experiencias del tercer sector, estructuradas en torno a los tres ejes que vertebran la acción de Convivèxit convivencia, bienestar y coeducación.

En el ámbito de la convivencia, Cristina Gutiérrez ha abierto la jornada con una ponencia centrada en la comunicación asertiva como herramienta transformadora de la convivencia dentro de la comunidad educativa.

A continuación, el periodista Joan Cabot ha entrevistado al psiquiatra Francisco Villar, con quien ha abordado cuestiones clave sobre salud mental y prevención del suicidio en el ámbito educativo.

En cuanto a la diversidad y la coeducación, Leo Mulió ha hablado sobre la realidad del alumnado trans en los centros educativos, mientras que Isa Duque ha ofrecido una ponencia sobre la prevención de las violencias machistas y el acompañamiento a las nuevas generaciones desde una mirada educativa y comunitaria.

La jornada también ha dado voz a experiencias y proyectos del tercer sector que trabajan en todo el archipiélago balear, con la participación de la Fundación IRES, la Asociación Andiara y La Lioparda Teatre, que han presentado iniciativas aplicables a los centros educativos.

La clausura corre a cargo de Gÿe, con una propuesta cultural y pedagógica que pondrá el punto final a la jornada.

Entre los objetivos específicos de la iniciativa destacan el desarrollo de competencias en comunicación asertiva y gestión de conflictos dentro de la comunidad educativa; la provisión de herramientas prácticas para la detección y el acompañamiento de situaciones de malestar emocional y de riesgo en el alumnado, y la sensibilización sobre la diversidad afectivo-sexual y de género.

También se trata el fomento de prácticas educativas inclusivas; la prevención de las violencias machistas desde una perspectiva educativa y comunitaria; la difusión de experiencias y recursos del tercer sector aplicables a los centros educativos; y el impulso de la creación de una red entre profesionales para compartir conocimiento y buenas prácticas.

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