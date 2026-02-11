El 32% de las viviendas ofertadas en Baleares experimentaron en octubre una reducción de su precio antes de la operación

Archivo - Varias personas pasan junto a los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 32,2% de las viviendas ofertadas en Baleares el pasado mes de octubre experimentaron una reducción de su precio en el momento previo de efectuarse la operación, según un estudio de pisos.com.

El portal inmobiliario ha determinado que una gran parte de los inmuebles publicados en su plataforma experimentan bajadas de precio de entre el 5% y el 9% sobre su importe inicial antes de cerrar la operación.

Son ajustes que, según ha informado la empresa en un comunicado, no deben interpretarse como el descuento final con el que se cierran las operaciones, ya que este puede producirse en un entorno de negociación posterior y separado de la publicación del anuncio.

Estos ajustes responden principalmente al margen de negociación que los propietarios incorporan al fijar el precio inicial y la urgencia en completar la venta cuando las circunstancias personales o económicas así lo requieren.

El análisis por comunidades autónomas revela que octubre de 2025 fue el mes en el que se concentraron más ajustes de precios en el mercado inmobiliario español. Galicia encabezó esta tendencia, con un 44,8% de los inmuebles publicados que experimentaron una caída del precio respecto al coste inicial.

Le siguieron la Región de Murcia (35,4%), Baleares (32,2%) y la Comunidad Valenciana (31,9%), territorios donde aproximadamente uno de cada tres inmuebles ajustó su precio a la baja durante ese mes. Canarias (27,6%), Extremadura (25,2%) y Castilla-La Mancha (24,1%) también registraron porcentajes significativos de bajadas de precio en octubre.

"El fenómeno de octubre no es casual. Este mes marca el final de la temporada alta en zonas turísticas y muchos vendedores prefieren cerrar operaciones antes del final del año", ha explicado el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, director.

A ello, ha añadido, se le suman otros factores estacionales como la vuelta de las vacaciones de verano y el inicio del curso escolar, que reactivan la demanda de vivienda y generan "una ventana de oportunidad" tanto para compradores como para vendedores que buscan ajustar expectativas.

Fuera de este pico de octubre, el comportamiento del mercado mostró una notable estabilidad a lo largo del año. En el País Vasco, sin tener en cuenta octubre, el número de inmuebles que ajustaron su precio a la baja oscilaron entre un 4,5% y un 8% en los restantes meses; en la Comunidad Valenciana, entre un 5,3% y un 9,3%; en Andalucía entre un 5,8% y un 7,8% y en Canarias entre un 5,7% y un 8,2%.

"La flexibilidad en el precio forma parte de la dinámica normal del mercado inmobiliario. Los propietarios publican con un margen que les permite negociar sin comprometer la rentabilidad de su operación", ha incidido Font. "No estamos hablando de una crisis de precios ni de devaluación, sino de la capacidad natural que tiene el mercado para que vendedores y compradores encuentren puntos de equilibrio", ha zanjado.